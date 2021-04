Écoutez Garbage et son nouveau single « No Gods No Masters »

Après la sortie de «The Men Who Rule The World» le mois dernier, le groupe de rock alternatif Garbage revient avec un nouveau single, qui donne le titre à leur septième album studio, qui prépare son arrivée au public le 11 octobre. Juin: « No Gods No Masters. »

Sur ce sujet avec une forte influence des synthétiseurs dans son son de base, Shirley Manson, leader et chanteuse du groupe, a souligné que le groupe cherchait à «réinventer notre société pour le futur, pour nos enfants et ne pas faire les mêmes erreurs encore et encore. encore une fois et permettre à la cupidité de corrompre notre pensée.

Dans la même déclaration, Manson reconnaît qu’à travers cette chanson, il a essayé de donner un sens au monde: comme, pourquoi les gens votent-ils pour la droite? Pourquoi certains votent-ils? Et tout cela vient d’un souci pour nous-mêmes, pour nos amis, nos familles, ces derniers temps, pour nos bébés.

« No Gods No Masters » est le nouveau matériel que Garbage a sorti depuis « Strange Little Birds » en 2016. Cet album produit par Billy Bush a été annoncé par le groupe comme celui qui se plonge dans des thèmes tels que « le capitalisme, la luxure, la loss and the duel « , avec des titres annoncés comme » The Creeps « , » A Woman Destroyed « ou » Flipping The Bird « .

En termes généraux de l’album, Shirley Manson note: «C’était notre façon d’essayer de comprendre à quel point le monde est fou et le chaos incroyable dans lequel nous nous trouvons. C’est l’album que nous pensons devoir faire en ce moment ».

Depuis 2019, Manson avait déjà anticipé que ce nouveau matériel aurait un son très «cinématographique» et que certaines des paroles de ses chansons seraient parmi les plus personnelles que le groupe ait écrites, garantissant que ses fans ne devraient pas l’attendre. thèmes trop légers.