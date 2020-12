Économie en difficulté, eBay soutient les entreprises dans les affaires en ligne

Quand, à l’aube d’Internet, eBay a été une révélation pour de nombreux commerçants, mais aussi pour de nombreuses petites et moyennes entreprises: à l’époque, en effet, créer un site avec de nombreuses fonctions de commerce électronique était un défi. pas seulement, et il fallait des investissements et un savoir-faire que tout le monde n’avait pas. La place de marché eBay, en revanche, a donné aux détaillants, aux entreprises et aux petites et moyennes entreprises italiennes la possibilité de créer une «vitrine» virtuelle en quelques étapes simples, en commençant immédiatement à vendre leurs produits en ligne: un soutien fondamental, qui a contribué à décréter le succès du commerce électronique également dans notre pays.

Aujourd’hui, après de nombreuses années, le commerce électronique a toujours été une bouée de sauvetage pour de nombreuses entreprises qui, lors du lock-out et des fermetures imposées par les mesures restrictives de lutte contre la pandémie de coronavirus, ont ainsi pu poursuivre leur activité et vendre leurs leurs produits sur le Net, parvenant à amortir le coup dur infligé par l’urgence sanitaire à notre économie. Une crise qui met en péril, selon les données du dernier baromètre Censis-comptables, l’activité de 460 mille petites et moyennes entreprises, soit plus d’un million d’emplois: pour beaucoup, beaucoup de ces opérateurs la présence online a fait et peut continuer à faire la différence entre la survie et la fermeture.

C’est précisément pour cette raison, aujourd’hui comme il y a vingt ans, eBay a continué à apporter une contribution irremplaçable aux petites et moyennes entreprises italiennes, permettant, à travers son marché, la rencontre de l’offre et de la demande et permettant aux entreprises de poursuivre leurs activités en ligne. , également au vu des achats de Noël qui peuvent représenter une bouffée d’air frais dans une année particulièrement difficile – avec le plein respect de tous les protocoles Covid-19.

Mais ces derniers mois, le géant du commerce électronique a également soutenu les entreprises italiennes avec des promotions spéciales pour l’ouverture de boutiques sur sa place de marché, et avec des webinaires gratuits et des formations pour permettre aux entreprises d’apprendre ou d’en apprendre plus (également avec des exercices pratiques et avec l’appui d’assistants experts) les techniques du commerce électronique, saisissant toutes les opportunités de ce secteur. Établir également des partenariats avec Confcommercio et avec 56 chambres de commerce italiennes pour aider encore plus les petites et moyennes entreprises italiennes à s’ouvrir au marché en ligne, également avec un portail dédié, l’Université eBay, avec un contenu exclusif et des cours dédiés disponibles aux entreprises.

Et maintenant, en vue des vacances, grâce au soutien continu d’eBay, de nombreuses entreprises italiennes proposent leurs produits sur le marché, parmi lesquelles il est impossible de ne pas trouver le bon cadeau (ou les meilleures décorations) pour Noël. Par exemple, pour les amateurs de bricolage, parcourez la section «Faites-le vous-même et jardinage», y compris les boîtes à outils, perceuses, outils et accessoires. Ou dans l’espace dédié aux décorations de Noël, où l’on trouve tout et plus, des sapins aux guirlandes, des lumières de Noël aux calendriers de l’Avent, des projecteurs laser aux crèches, en passant par l’incontournable costume du Père Noël pour surprendre les enfants et petits-enfants. Sans oublier le must: des jouets, dans une section spéciale du marché, pour faire plaisir à chaque enfant aussi en profitant d’offres spéciales.