Écart de bonheur: les gens développent-ils d’une manière ou d’une autre de meilleures capacités d’adaptation avec l’âge?

15 mars 2021

Malgré tous ses défis pour la santé mentale, cette année de la peste a également mis la science psychologique à l’épreuve, et en particulier l’une de ses vérités les plus consolantes: cet âge et le bien-être émotionnel ont tendance à augmenter ensemble, en règle générale, même en tant que mental. l’acuité et la santé physique diminuent.

Le constat en lui-même est solide. Par rapport aux jeunes adultes, les personnes de 50 ans et plus obtiennent systématiquement des scores plus élevés ou plus positifs sur une grande variété d’émotions quotidiennes. Ils ont tendance à ressentir plus d’émotions positives un jour donné et moins d’émotions négatives, indépendamment du revenu ou de l’éducation, dans les échantillons nationaux (il reste du travail à faire dans les communautés pauvres, rurales et d’immigrants).

Mais cet écart de bonheur a toujours demandé une explication claire. Les gens développent-ils d’une manière ou d’une autre de meilleures capacités d’adaptation en vieillissant?

Ou est-ce que la réponse est plus simple: les gens perfectionnent-ils leurs capacités d’évitement, réduisant le nombre de situations stressantes et de mauvais risques auxquels ils sont confrontés en vieillissant?

Pour tester ces deux scénarios, les scientifiques avaient besoin d’un environnement dans lequel les populations plus âgées et plus jeunes se trouvaient dans des situations tout aussi stressantes.

Mais «il n’y a jamais eu moyen de tester d’une manière ou d’une autre l’effet d’un stress extrême sur cette relation d’une manière éthique», a déclaré Susan Charles, professeur de psychologie à l’Université de Californie à Irvine.

Le coronavirus a changé cela. Si les épidémies à travers le pays au printemps ont montré clairement une chose, c’est que les personnes âgées couraient un risque beaucoup plus élevé – à la fois de tomber malade et de mourir du COVID-19 – que les jeunes.

«C’était, depuis le début, une menace pour les personnes âgées qu’elles ne pouvaient tout simplement pas éviter – et, surtout, c’était un stress prolongé», a déclaré Laura Carstensen, psychologue au Centre sur la longévité de l’Université de Stanford.

Une équipe de recherche dirigée par Carstensen a étudié cette réalité. En avril, après que l’ampleur potentielle de la pandémie soit apparue, l’équipe a recruté un échantillon représentatif d’environ 1 000 adultes, âgés de 18 à 76 ans, vivant à travers le pays. Les participants ont répondu aux sondages avec des questions détaillées sur leurs émotions au cours de la semaine précédente, y compris 16 états positifs, comme détendu ou amusé, et 13 états négatifs, comme la culpabilité ou la colère.

Ils ont également évalué l’intensité de ces sentiments. Les personnes qui disaient avoir été en colère au cours de la semaine dernière, par exemple, verraient un élément demandant: «Lorsque vous vous êtes senti en colère la semaine dernière, à quel point vous êtes-vous généralement mis en colère – un peu, un peu, très, ou extrêmement en colère. »

Si les personnes âgées gèrent effectivement leurs émotions en choisissant d’éviter les situations stressantes, ont estimé les scientifiques, alors leur étude devrait montrer que l’écart de bonheur se rétrécit, voire disparaît.

Pourtant, leurs humeurs sont restées élevées, en moyenne, par rapport à celles des générations plus jeunes, ont montré les données de l’enquête – malgré le fait que les deux groupes ont déclaré les mêmes niveaux de stress.

«Les jeunes gens se débrouillaient bien moins émotionnellement que les personnes âgées», a déclaré Carstensen. «C’était le mois d’avril, le mois le plus anxiogène; c’était nouveau; les cas sont passés de rien à 60 000; il y avait beaucoup d’attention et de peur autour de tout cela – et pourtant nous voyons le même schéma que dans d’autres études, les personnes âgées rapportant moins de détresse.

Dans une étude similaire, des psychologues de l’Université de la Colombie-Britannique ont mené une enquête exhaustive sur quelque 800 adultes de tous âges au cours des deux premiers mois de la pandémie – et ont trouvé la même chose.

«La pandémie COVID-19 a conduit à une épidémie d’âgisme, dans laquelle le discours public a dépeint les personnes âgées comme un groupe homogène et vulnérable», concluent les auteurs. «Notre enquête sur la vie quotidienne au milieu de l’épidémie suggère le contraire: un âge plus avancé était associé à moins d’inquiétude quant à la menace du COVID-19, à un meilleur bien-être émotionnel et à davantage d’événements positifs quotidiens.»

Ces résultats n’excluent guère l’évitement comme un moyen de gérer les émotions quotidiennes. Les personnes âgées, en particulier celles qui disposent de certaines ressources, ont plus de capacité que les jeunes adultes à adoucir les bords d’une journée, en payant pour la livraison, en embauchant de l’aide, en restant confortablement confinées à la maison et, surtout, sans jeunes enfants sous les pieds.

L’une des rares enquêtes à ne trouver aucune différence de bien-être liée à l’âge, publiée l’année dernière, portait sur 226 adultes jeunes et plus âgés vivant dans le Bronx. Dans cet arrondissement le plus mal desservi de New York, les personnes âgées vivent souvent avec leurs enfants et petits-enfants, aidant aux repas, à la cueillette à l’école et à la garde d’enfants – en fait, agissant en tant que co-parents. Pas de «bosse d’âge» dans le bien-être émotionnel pour eux, ont constaté les chercheurs, en partie, ont-ils conclu, car «l’échantillon était un peu« plus stressé »que les niveaux moyens à l’échelle nationale.»

Même avec cette distinction cruciale notée, ces études renforcent une théorie du développement émotionnel et du vieillissement formulée par Carstensen dont les psychologues débattent depuis des années. Ce point de vue soutient que lorsque les gens sont jeunes, leurs objectifs et leurs motivations sont axés sur l’acquisition de compétences et la prise de risques, pour se préparer aux opportunités que l’avenir peut leur offrir. Vous ne pouvez pas savoir si vous serez capable de gérer une entreprise, ou sur scène, à moins que vous ne lui donniez une vraie chance. Faire un gros travail pour peu d’argent; tolérer des patrons affreux, de mauvais propriétaires, des amis dans le besoin – la course d’obstacles mentale des jeunes adultes n’est pas moins éprouvante pour être si prévisible.

Après l’âge mûr, les gens deviennent plus conscients d’un horizon temporel qui se rétrécit et, consciemment ou non, commencent à se tourner vers des activités quotidiennes qui sont plus agréables en soi que de s’améliorer.

Ils sont plus enclins à sauter la réunion de quartier pour une promenade de quartier au bar local ou au banc préféré avec un ami. Ils ont admis que le plan d’affaires n’avait pas fonctionné, que leurs peintures étaient plus adaptées à la tanière qu’à une galerie. Ils en sont venus à s’accepter pour ce qu’ils sont, plutôt que pour ce qu’ils sont censés devenir. Même ceux qui ont perdu leur emploi au cours de cette année tragique et sont confrontés à la perspective de réintégrer le marché du travail – au moins ils connaissent leurs capacités et quel travail est possible.

Ces différences seront importantes à garder à l’esprit dans un proche avenir, ne serait-ce que pour atténuer un fossé générationnel grandissant, disent les experts. Une pandémie qui a commencé par tuer de manière disproportionnée les personnes âgées a également sauvagement retourné les jeunes, les privant des jours d’école normaux, des diplômes, du sport, des premiers emplois ou de toute vraie vie sociale – et les humiliant, souvent publiquement, s’ils essayaient d’en avoir un. Maintenant, dans une économie en contraction, ils sont à l’arrière de la ligne de vaccination.

«Je pense que la génération plus âgée maintenant, même si elle a été menacée par COVID, elle commence à dire:« Ma vie n’est pas aussi perturbée que celle de mes enfants ou petits-enfants »», a déclaré Charles, «et c’est là que nous nous concentrons. sur le bien-être mental devrait maintenant tourner.

Benedict Carey vers 2021 The New York Times Company

