eBussy, la voiture électrique modulaire qui s’adapte pour devenir un fourgon, un minibus et jusqu’à dix configurations différentes

Les phares sont probablement la première chose à laquelle nous faisons confiance quand nous voyons eBussy, une (adorable?) voiture électrique qui cherche à se faire un nom sur le marché. Mais pour cela, son point fort n’est pas cet avant qu’il apporte, ni sa batterie ou sa puissance moteur. Son point fort est qu’il est entièrement configurable, pouvant le convertir en minibus, fourgonnette, camping-car ou sept autres configurations. En fait, vous pouvez même changer la position du volant.





Electric Brands, une entreprise allemande, est à l’origine de cette idée. Idée car pour le moment eBussy n’est pas un vrai produit au-delà des rendus et du prototype de la voiture. Sa proposition est que ce soit une petite voiture électrique capable de adapter facilement votre corps à différentes options et selon les besoins du client. Pensée comme un véhicule utilitaire urbain, la voiture a certainement du potentiel. Bien sûr, tant que l’on considère qu’il n’est pas en concurrence avec Tesla ou avec micros d’autres marques comme Nikola, peut-être plutôt avec Kaiyun. Voyons ce que cela apporte.

Une base commune, dix corps différents

Les créateurs d’eBussy disent qu’il s’agit d’un véhicule entièrement modulaire. Il peut être acheté avec un châssis tout-terrain ou urbain et à partir de là se transformer en différentes variantes selon le corps utilisé. Par exemple, vous pouvez couvrir tout l’arrière et ajouter des sièges pour faire un minibus, mais vous pouvez également transformer cet arrière en remorque.

Quant à l’intérieur, il est également hautement personnalisable, pouvant changer le type de siège entre individuel ou long. Mais la chose intéressante ici est sans aucun doute le style du volant conduit par cable qui peut être changé de gauche à la partie centrale ou à droite il suffit de le faire glisser. Ceci est réalisé grâce au fait que le volant et les pédales ne sont pas reliés mécaniquement aux roues. Cachez d’autres “secrets” tels que les compartiments au bas du corps pour ajouter plus de cargaison.

Si on se concentre sur sa batterie, on trouve une batterie de 10 kWh qui selon ce qu’ils disent devrait offrir environ 200 km d’autonomie. De plus, il peut être acheté avec un Batterie de 30 kWh cela augmenterait l’autonomie à 600 km. Electric Brands dit que vous pouvez également profiter d’un panneau solaire sur le dessus du véhicule, cela pourrait augmenter l’autonomie de 200 kilomètres supplémentaires.

Votre moteur reste allumé juste 20 chevaux avec 1000 Nm de couple selon le fabricant. Cette force est répartie sur les quatre roues du véhicule et permet de transporter un poids allant jusqu’à 1000 kilogrammes. Il faudra voir la voiture se réaliser pour voir si ces chiffres en théorie coïncident dans la pratique.

The Electric Brands eBussy fait partie d’un prix de départ d’environ 15.800 euros pour le modèle le plus basique de tous. Avec différentes carrosseries et variantes, le prix peut passer à 28 800 euros pour le modèle Offroad Camper. Il prévoit de commencer à vendre ce véhicule modulaire en Europe en 2021.

