EA Sports présente un aperçu de FIFA 21 sur PS5 et Xbox Series

Le beau jeu arrive à la nouvelle génération et rien de mieux que de voir à quoi il ressemble, grâce à l’introduction de FIFA 21 sur PS5 et Xbox Series.

Atmosphère de niveau supérieur. C’est ainsi que se présente la version du simulateur EA Sports, créée spécifiquement pour les nouvelles plateformes. Cela s’accompagnera-t-il de changements substantiels justifiant la dépense, ou les consoles actuelles nous servent-elles? Il est trop tôt pour le dire, mais basé sur la cinématique d’ouverture de FIFA 21 sur PS5 et Xbox Series, les choses ne vont pas mal.

La vérité est que le simulateur de football est avec nous depuis longtemps, en particulier depuis le 5 octobre dernier. Bien sûr, pour les PlayStation 4, Xbox One et PC actuels. Mais avec l’arrivée de la prochaine génération, la franchise n’a pas voulu rater la première, lui préparant une version spécialement créée pour l’occasion et qui est censée arriver chargée de nouveautés graphiques.

La vidéo courte mais intense nous montre les prolégomènes d’un match entre Liverpool et le PSG, racontés du point de vue d’une jeune femme qui accompagne les joueurs à leur entrée sur le terrain. La vérité est que les sensations sont incroyables avec une ambiance très réussie, que les fans aident en chantant le mythique Vous ne marcherez jamais seul de Gerry and the Pacemakers.

FIFA 21 sera lancé cette semaine, plus précisément le 4 décembre. Comme vous le savez, si vous possédez déjà la version de la génération actuelle, la version PlayStation 5 et Xbox Series X / S ne vous coûtera pas un euro supplémentaire. De plus, votre progression dans Volta et Ultimate Team sera maintenue, nous n’aurons donc pas à repartir de zéro.

Allons-y!