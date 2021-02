EA réitère le nouveau jeu Battlefield pour 2021, dévoilé au printemps

Dans le cadre de la dernière conférence téléphonique d’EA, le l’éditeur a réitéré son intention de publier une nouvelle entrée dans la franchise Battlefield vers la fin de cette année. Nous savons depuis un certain temps que le prochain épisode est en préparation pour un lancement en 2021, mais ce rappel sera une bonne nouvelle pour les fans qui pourraient s’inquiéter des retards dus à la pandémie de COVID-19. EA déclare que le nouveau jeu sera révélé au printemps et marque le retour à la «guerre militaire totale».

Il s’assure également de noter que ce nouveau titre Battlefield profitera de la puissance de la PlayStation 5 pour donner vie à des batailles à grande échelle mieux que jamais. «Avec des cartes d’une ampleur sans précédent, la prochaine édition de Battlefield prend toute la destruction, l’agence de joueurs, les combats de véhicules et d’armes pour lesquels la franchise est connue et l’élève à un autre niveau. EA parle alors d’un grand jeu alors que la nouvelle génération démarre lentement.

Les entrées précédentes, Battlefield 1 et Battlefield V, ont rencontré des opinions mitigées sur leurs lancements de PlayStation 4, avec de nombreux correctifs et mises à jour nécessaires pour apaiser sa communauté hardcore. Un mode Battle Royale a également été publié plus tard dans le cycle de ce dernier titre, qui a à peine enflammé le monde. Espérons que ce nouveau jeu soit un retour en forme dans la veine de Battlefield 3. Operation Metro, ça vous dit?