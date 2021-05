EA Play Live officiellement annoncé avec date: toutes les informations sur le livestream

VITRA chaise de bureau ALLSTAR avec accoudoirs noirs (Bleu/Ivoire - Polyamide, tissu Hopsak)

Le siège Allstar échappe à toute catégorisation conventionnelle : s’agit-il d’un siège de bureau ou est-il destiné au Home office ? De quelle période date-t-il ? Offre-t-il des fonctions spéciales ? En quels matériaux est-il fabriqué ? Lors du développement d’Allstar, Konstantin Grcic a joué sur toutes ces questions afin d‘offrir aux employés de bureau une atmosphère confortable détendue et un sentiment de familiarité. Allstar se démarque par sa forme emblématique et attrayante. Ce siège semble avoir existé depuis toujours, ce qui génère un sentiment de sécurité et de confiance. L’impression de confort et de douceur qu‘il dégage est une invitation à la décélération et à l’apaisement au milieu de l’activité incessante du bureau d‘aujourd‘hui. En même temps, Allstar comporte les caractéristiques fonctionnelles nécessaires d‘un siège de bureau, même si elles sont dissimulées : mécanisme synchrone avec position blocable, profondeur et hauteur d‘assise réglables et dossier réglable. Un robuste étrier en plastique en forme de boucle revêt à la fois les fonctions d‘accoudoirs, de support du dossier et de bras prolongé du mécanisme. Il permet le mouvement distinct de l‘assise et du dossier et transmet les forces au mécanisme situé sous l‘assise. Conjugué aux fonctions techniques, le rembourrage aux formes organiques de l‘assise et du dossier assure un confort élevé. Allstar convient donc à une multitude d‘environnements où la performance d‘un siège hautement fonctionnel est requise, mais un siège de bureau classique ne serait pas approprié pour des raisons esthétiques ; un choix idéal pour les concepts de travail modernes ou les espaces de travail partagés ainsi que pour les bureaux à domicile. Allstar se décline en plusieurs versions de couleur : les accoudoirs et le dossier ont été conçus dans des coloris assortis, le piètement et le coussin de l’assise en tissu restant toujours noirs. Allstar est également disponible en revêtements de cuir. Siège de bureau pivotant conforme à la norme EN 1335 Dossier et assise : dossier en polyamide, revêtu de mousse polyuréthane. Hauteur du dossier réglable sur 5 cm au moyen d‘un levier à retrait rapide. Assise profilée au niveau de l‘arête avant, composée d‘un support d‘assise en polyamide, de mousse polyuréthane et d‘un revêtement tendu sur la surface. Revêtement en tissu Hopsak, Silk Mesh ou cuir. Accoudoirs/étrier arrière : étrier en boucle fabriqué en polyamide qui sert à la fois de structure d‘accoudoir, de support du dossier et de bras prolongé du mécanisme. Disponible en 4 coloris. Mécanisme : le mécanisme synchrone peut être bloqué en position assise droite. Hauteur et profondeur d‘assise réglables en standard. En matière synthétique (noir foncé). Piètement : piètement à cinq branches en polyamide (noir foncé) avec roulettes doubles (Ø 60 mm, basic dark).