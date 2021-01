EA n’a pas perdu ses droits sur la propriété intellectuelle Star Wars, juste l’accord d’exclusivité

Avec l’annonce cette semaine que Lucasfilm Games et Ubisoft travailleront ensemble sur un jeu Star Wars à monde ouvert axé sur l’histoire, j’en ai vu quelques-uns dans la communauté confus sur ce que cela signifie pour EA à l’avenir.

EA travaillera toujours avec les jeux Lucasfilms à l’avenir, probablement pour des projets plus multijoueurs après le (long) succès de Battlefront 2 et la sortie moyenne de Star Wars: Squadrons. C’est juste que ça ne sera pas seulement être EA en train de créer des jeux Star Wars dans le futur.

✅ Nous adorons Star Wars.

✅ Nous sommes impatients de poursuivre notre partenariat avec Lucasfilm Games.

✅ Nous créons plus de jeux Star Wars.

✅ BD-1 est toujours le plus mignon. – Arts électroniques (@EA) 13 janvier 2021

Donc, il n’y a pas besoin de se réjouir immédiatement. EA continuera de jouer son rôle dans Star Wars IP à l’avenir, que cela vous satisfasse ou non. Oui, ils ont peut-être été responsables du succès de Battlefront 2 à la fin, mais la haine initiale pour le système MTX dans ce jeu a éloigné de nombreux fans.

Dans l’ensemble, c’est une excellente nouvelle que davantage de studios puissent s’impliquer dans Star Wars, car le potentiel est fondamentalement illimité. Le canon de l’univers Star Wars est énorme.

Lucasfilms a déjà déclaré avoir une équipe prête à «diriger les histoires» pour les jeux, ce qui suggère qu’ils travailleront dans le canon de l’univers chaque fois qu’un studio développera un jeu.

Cela signifie également que Lucasfilm peut protéger leur IP et leur marque sans trop d’ingérence de la part des studios. Espérons que cela éloigne certaines des microtransactions les plus sales et qu’ils ont, d’une certaine manière, appris de l’échec de Battlefront 2.

D’autres ont fait valoir qu’Ubisoft n’était pas beaucoup mieux qu’EA en termes de pratiques commerciales. De récentes allégations d’abus sexuels et de faute professionnelle ont conduit à une enquête de plusieurs mois sur la direction générale d’Ubisoft, mais le problème a depuis été résolu, les coupables inculpés et les excuses libérées.

En termes de microtransactions, Ubisoft s’est heurté à eux au fil des ans, mais la plupart de leurs jeux récents ont présenté des microtransactions à petite échelle, généralement uniquement pour certains articles cosmétiques. Pas aussi flagrant que les pratiques d’EA dans les jeux Battlefront.

Enfin, beaucoup de gens sont impatients de voir ce que Ubisoft peut faire avec un jeu Star Wars. L’IP d’Assassin’s Creed a produit des jeux assez sympas, et Valhalla était l’un de mes favoris personnels de l’année dernière.