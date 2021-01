EA continuera à créer des jeux Star Wars malgré la fin de l’accord exclusif

Malgré le fait qu’il n’a plus le monopole du Guerres des étoiles licence en matière de jeux vidéo, EA a réaffirmé qu’elle continuerait à créer des titres se déroulant dans une galaxie lointaine, très lointaine. Suite à un certain nombre d’annonces plus tôt dans la journée – dont une d’Ubisoft déclarant qu’il était en train de créer un monde ouvert Guerres des étoiles jeu – EA s’est tourné vers Twitter pour confirmer sa situation actuelle.

✅ Nous adorons Star Wars.

✅ Nous sommes impatients de poursuivre notre partenariat avec Lucasfilm Games.

✅ Nous créons plus de jeux Star Wars.

✅ BD-1 est toujours le plus mignon.– Arts électroniques (@EA) 13 janvier 2021

Le tweet semble un peu désespéré étant donné les circonstances, mais il est important de se rappeler que l’éditeur a encore un certain nombre de Guerres des étoiles projets en cours. Il est probable que nous verrons un autre EA Guerres des étoiles le titre a frappé les étagères des magasins avant toute autre chose.

Cela dit, il est difficile de ne pas avoir l’impression qu’EA a gaspillé son accord exclusif au fil des ans. Les deux jeux Star Wars Battlefront qu’il a pompés étaient décents, mais tous deux ont été déraillés par des problèmes importants. En plus de cela, le plus récent Star Wars: Squadrons n’a eu aucun impact durable. Mais bon, au moins Star Wars Jedi: Fallen Order est vraiment bon.

Que pensez-vous de l’utilisation par EA du Guerres des étoiles Licence? Ressentez la force dans la section commentaires ci-dessous.