EA bat un record historique de revenus et Take-Two et Activision font également leur août: la pandémie attire déjà clairement des gagnants

Le deuxième trimestre de chaque année n’est généralement pas particulièrement bon pour les développeurs de jeux vidéo. Mais cette année a été. Cela a été exceptionnellement bon, du moins pour certains d’entre eux. Blake Jorgensen, le directeur financier d’Electronic Arts, a confirmé que les revenus avec lesquels ils ont clôturé le trimestre qui s’est terminé en juin dernier ont dépassé toutes leurs attentes. En fait, selon ce directeur, ils ont été 21% plus élevés qu’à la même période de 2019, ce qui leur a permis battre votre record historique.

Ce qui est intéressant, c’est qu’Electronic Arts n’est pas la seule entreprise qui semble traverser une bonne période économique (qui ne doit pas forcément être soutenue par le lancement de bons jeux). Take-Two, Activision et Zynga font partie des développeurs de jeux vidéo qui ont également clôturé le deuxième trimestre de cette année avec des résultats économiques très positifs. En fait, la liste de tous a connu une croissance assez spectaculaire.

Le COVID-19 est une pièce avec deux faces très différentes

Le développement de la pandémie dans laquelle nous sommes embourbés a un impact très différent sur les différents secteurs qui soutiennent l’économie mondiale. Certains d’entre eux, comme l’industrie hôtelière ou les entreprises liées au secteur du tourisme, passent un très mauvais moment. Nous le voyons tous les jours dans les médias. Et dans la rue. Cependant, de nombreuses entreprises technologiques observent avec une certaine surprise comment leurs coffres ils sont favorisés par l’expansion du coronavirus.

Fin juin dernier, Emmanuel Fromont, président d’Acer EMEA, nous a confirmé que pendant les mois d’enfermement ils ont vendu beaucoup plus que prévu. Seulement en avril cette entreprise vendu 40% de plus qu’au même mois de 2019. Et d’autres marques qui développent également leur activité sur le marché des PC, comme HP, Lenovo, Dell ou Apple, ont connu une croissance très notable ces derniers mois. Et il est logique qu’il en soit ainsi. Ces chiffres reflètent clairement qu’une grande partie des personnes qui ont été obligées de travailler à domicile ont soudainement dû s’équiper pour pouvoir le faire avec les garanties voulues.

En ce qui concerne les sociétés de jeux vidéo, les chiffres annoncés par Electronics Arts, Take-Two et Activision, entre autres sociétés, nous invitent à penser que de nombreuses personnes qui ont été obligées de passer plus de temps chez eux ces derniers mois ont décidé d’investir une partie de leurs économies dans des jeux avec l’intention claire de les aider à tirer le meilleur parti de votre temps libre. Cependant, il y a une lecture qu’il ne faut pas ignorer et qui pourrait menacer à moyen terme la situation favorable dans laquelle se trouvent tant les entreprises du marché PC que, surtout, les sociétés de jeux vidéo.

Malgré tout, ils ne sont pas exempts de l’incertitude qui pèse sur l’économie mondiale

Le fait que certaines entreprises se soient bien comportées pendant les mois de confinement ne garantit pas que cette situation continuera à être si favorable encore longtemps. Les utilisateurs savent que les ordinateurs en particulier, et les équipements informatiques en général, ne sont pas renouvelés fréquemment. Quiconque a investi dans un nouvel ordinateur de bureau, ordinateur portable ou périphérique au cours des mois de mars ou avril probablement vous n’avez pas besoin de renouveler cet appareil même dans quelques années. Pour cette raison, il semble raisonnable d’envisager la possibilité que les circonstances qui ont favorisé les entreprises liées à l’industrie du PC n’aient plus d’impact bénéfique à moyen terme.

De même, l’incertitude qui plane inexorablement sur l’économie mondiale ne favorise ni les fabricants d’ordinateurs ni les développeurs de jeux vidéo. De plus, si l’on regarde les réseaux sociaux, il est inévitable de conclure que pour une partie non négligeable des fans de jeux vidéo, les dernières présentations de Sony et Microsoft ne les ont pas convaincus qu’il vaut la peine de parier sur les consoles de nouvelle génération. Au moins au moment où ils arriveront sur le marché. Ces doutes, qui, en revanche, sont très raisonnables, pourrait avoir un impact négatif dans le secteur des jeux vidéo dans les prochains mois. Croisons les doigts et sommes convaincus que les entreprises impliquées dans ce secteur se mobiliseront et nous prouveront que leurs prochaines versions matérielles et logicielles valent bien nos précieuses économies.

