E3 2021: Limitées Run Games annonce 30 __gVirt_NP_NNS_NNPS

Limited Run Games est de retour cet E3 avec sa propre vitrine de jeux sortis physiquement. Probablement la vitrine la plus divertissante de l’E3 à ce jour avec des coupes rapides et des blagues sur une ligne, elle comprenait également plus de 30 titres à discuter.

Le spectacle a commencé avec ce qui m’a vraiment excité le plus, Les zombies ont mangé mes voisins ! La franchise sort sur PlayStation et Nintendo Switch, mais encore plus cool, le jeu sortira également sur NES. Oui vous avez bien lu, une version NES.

Le jeu suit la formule LRG en ayant plusieurs ensembles à collectionner qui coûtent différents prix, y compris juste le disque autonome, une boîte de retour rétro ou le style d’ensemble que vous voyez ci-dessus qui est livré avec des lunettes 3D et quelques cadeaux de retour pour l’accompagner. Personnellement, j’adore le pistolet de style dans le jeu.

Un pack plutôt cool pour Huntdown qui comprend une figurine avec la boîte de collection ultime a également été annoncé.

Plus de 30 jeux ont été annoncés, dont une sortie numérique de Les plombiers ne portent pas de cravates ! qui est vraiment du jeu d’action en direct plus des 90. Vous pouvez lire la liste complète ci-dessous :

Liste complète des jeux à course limitée annoncés par LRG3 2021 ci-dessous (par ordre alphabétique):

● Axiom Verge 2 (Switch, PS4, PS5)

● BloodRayne Betrayal : Fresh Bites (Switch, PS4)

● Castlevania Requiem : Symphonie de la nuit et Rondo de sang (PS4)

● Castlevania : Rondo de sang (Turbo Duo)

● Collection anniversaire Contra (Switch, PS4)

● DOUBLE DRAGON & Kunio-kun Retro Brawler Bundle (Switch)

● DUSK (Switch, PS4)

● Ghoul Patrol (Switch, PS4, SNES)

● Passer en dessous (Switch, PS4)

● Haven (Switch, PS4, PS5)

● Huntdown : Édition Collector (Switch, PS4)

● Un pas d’Eden (Switch, PS4)

● Les plombiers ne portent pas de cravates (Switch, PS4, PS5, PC)

● République : Édition anniversaire (Switch, PS4, PlayStation VR)

● Lutte Retromania (Switch, PS4)

● Filles de River City (PS5)

● River City Girls Zero (Switch)

● River City Girls 2 (Switch, PS4, PS5)

● RWBY: Grimm Eclipse (Switch)

● Shantae (PS4, PS5)

● Shantae : Risky’s Revenge – Director’s Cut (PS5)

● Shantae et Malédiction du Pirate (ES5)

● Shantae: Hero Half-Genie Ultimate Edition (ES5)

● Shantae et les sept sirènes (PS5)

● SkateBIRD (Switch, PS4)

● Conflit (commutateur)

● SUPER CHAUD (Switch, PS4)

● La prise de contrôle (Switch, PS4)

● Les zombies ont mangé mes voisins (Switch, PS4, SNES, Genesis)

Curieusement, alors que Microsoft a récemment annoncé qu’il prendrait en charge les jeux à exécution limitée à l’avenir, aucun titre n’a été annoncé pour Xbox. Plus de détails sont censés arriver bientôt sur ce que LRG apportera à Xbox.