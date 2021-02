e-tron GT. Le «super électrique» d’Audi arrive en mars et est déjà tarifé

L’offensive 100% électrique d’Audi se poursuit. Après les SUV Audi e-tron et e-tron Sportback, la famille des modèles électriques de la marque ring s’agrandit à nouveau. Maintenant, avec un Gran Turismo 100% électrique, le e-tron GT, qui utilise une base technique déjà connue de nous: celle de la Porsche Taycan.

Selon la marque allemande, il s’agit d’un modèle qui «tracera une ligne très claire vers l’avenir de la marque». Malgré le partage de composants avec le rival de Stuttgart, tout l’ADN d’Audi a été mis au service de ce nouveau membre de la famille e-tron.

De la grille cadre unique (qui a dû être repensé et apparaît plus bas et couvert), avec la signature lumineuse, l’ensemble du design est 100% Audi.

Deux versions de l’e-tron GT

Toujours à transmission intégrale – résultat de l’adoption d’un moteur électrique pour chaque essieu – il sera disponible en deux versions:

Audi e-tron GT : 476 ch (530 ch en mode boost), 640 Nm, 4,1 s de 0 à 100 km / h, autonomie entre 431 et 488 km;

RS e-tron GT: 598 ch (646 ch en mode boost), 830 Nm, 3,3 s de 0 à 100 km / h, autonomie entre 429 et 472 km.

En ce qui concerne les batteries, vous aurez toujours une batterie fournie par LG Chem, qui offre 85,7 kWh de capacité utile. Il peut être rechargé jusqu’à 80% en seulement 20 minutes à l’aide d’un chargeur à courant continu de 270 kW.

Arrive au France en mars

Les premières unités arriveront au France en mars. La période de pré-réservation pour les 30 premières unités a commencé en janvier et se déroule à un bon rythme.

Raison Automobile sait que les prix commenceront en dessous de 110 000 euros pour la version Audi e-tron GT, et en dessous de 150 000 euros pour la version RS e-tron GT plus sportive. Il n’y a toujours pas de détails concernant la liste des équipements, mais compte tenu du reste de la gamme, la Porsche Taycan pourrait avoir un sérieux rival ici.