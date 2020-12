E-carburant. Porsche rejoint Siemens dans la production de carburants synthétiques

Forte du succès de sa Taycan 100% électrique, Porsche a décidé de nouer un partenariat avec la société allemande Siemens Energy, dans le but de développer et de produire des e-carburants – des carburants synthétiques climatiquement neutres, qui peuvent être une alternative à l’essence et au diesel.

Dans un communiqué, les deux sociétés révèlent que, de ce partenariat, une nouvelle infrastructure de production d’e-Fuel verra également le jour, à l’usage exclusif de Porsche. Non seulement dans le sport automobile, mais aussi dans les centres d’expérience de la marque de Stuttgart dans le monde entier, ainsi que dans les véhicules de série.

Située au Chili, cette nouvelle infrastructure devrait, selon le programme pilote, commencer par produire un total de 130 mille litres de e-Fuel, au cours de l’année 2022, et, à peine deux ans plus tard, en 2024, les attentes sont de peut produire plus de 55 millions de litres. En 2026, les deux sociétés prévoient que l’usine augmentera sa production à 550 millions de litres de e-Fuel.

Concernant le choix du Chili, et plus particulièrement de la province de Magallanes, pour abriter l’usine, la justification, selon Porsche, découle des excellentes conditions météorologiques dans le sud du Chili, à savoir, en ce qui concerne la force du vent, nécessaire pour produire du carburant neutre. en termes climatiques, mais aussi en raison du faible prix de l’électricité.

N’oubliez pas que, pour produire de l’hydrogène, l’électrolyse utilise l’énergie éolienne pour dissocier l’eau en deux composants, l’oxygène et l’hydrogène.

Dans un second temps, le plan est de filtrer le CO2 puis de le combiner avec de l’hydrogène vert pour créer du méthanol synthétique. Le résultat final est du méthanol renouvelable, qui peut être converti en carburant respectueux de l’environnement, en utilisant la technologie MTG (Methanol To Gasoline), qui doit être autorisé et soutenu par ExxonMobil.

Outre Siemens Energy, les autres partenaires de ce projet, dont Porsche sera le principal client des e-Fuels, sont la société énergétique AME, la société pétrolière chilienne ENAP et la société énergétique italienne Enel.

Le projet bénéficie également du soutien du gouvernement allemand, dans le cadre de sa stratégie pour l’hydrogène, et le ministre de l’Économie et de l’Énergie a déjà annoncé un soutien de 8 millions d’euros à Siemens Energy.

Quant à Porsche, elle investira, dans cette phase initiale, environ 20 millions d’euros.

