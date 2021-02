Dying Light obtient un pack d’armes, un événement en jeu six ans après le lancement

Techland ne s’arrête vraiment pas avec le DLC pour le jeu PlayStation 4 Dying Light. À partir d’aujourd’hui, ceux qui jouent encore pourront participer à un nouvel événement en jeu sur le thème du nouvel an chinois et acheter un autre ensemble d’armes basé sur l’ère Viking. Tout cela arrive plus de six ans après la sortie de Dying Light – parlez d’engagement! Nous ne pouvons tout simplement pas nous empêcher de nous demander ce qui se passe avec Dying Light 2, cependant.

Le pack Viking: Raiders of Harran contient Ragnarök (une hache lourde à deux mains), The Aesir (une épée à une main) et Asgard’s Protector (un nouveau bouclier viking). Tous les trois sont disponibles en deux modèles différents, l’un appliquant des dégâts de feu tandis que l’autre prend des mods artisanaux. Il vous en coûtera 3,99 € pour acheter l’ensemble complet, et la dernière pièce de ce puzzle est deux autres skins de buggy. Ensuite, nous avons le nouvel événement lunaire en jeu, qui vous sert une autre arme à gagner. Il est disponible pour participer dès maintenant, avec un aperçu de celui-ci dans la bande-annonce ci-dessus. « De plus, les joueurs recevront gratuitement le pack Ox Warrior, qui comprend une arme Ox Cannon et un skin de personnage Ox Warrior. »

Bien qu’il s’agisse d’un support post-lancement exceptionnel pour un jeu sorti en 2015, une grande majorité des fans de la série veut juste voir Dying Light 2 à ce stade. Cela fait plus d’un an que le jeu a été retardé indéfiniment, mais au moins Techland insiste sur le fait que des « nouvelles passionnantes » arrivent bientôt.