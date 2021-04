Dwayne ‘The Rock’ Johnson, président des États-Unis?: Un sondage révèle une possibilité

Dwayne The Rock Johnson Il est l’une des célébrités les plus aimées du public, pour avoir un grand nombre de fans dans des domaines très différents: le cinéma et la lutte professionnelle. Depuis 2014, il laisse entendre qu’il aimerait être candidat à la présidence des États-Unis, mais jusqu’à présent, il n’y avait aucune proposition concrète pour faire partie de la politique. Un nouveau sondage a révélé que si vous décidez de postuler, vous avez de grandes chances de gagner.

L’acteur et ex-lutteur a critiqué Donald Trump de manière très dure en 2020 et beaucoup de ses partisans ont déjà commencé à remarquer qu’il parlait comme un président. « Où êtes-vous? Parce que nous sommes tous ici. Peut-être que ce leader galvanisant émergera un jour. De toute façon, le processus de changement a déjà commencé. »il a écrit dans un post Instagram à l’époque.

Cette semaine, une enquête sur Pipslay, dans lequel plus de 30 mille adultes ont voté, où demande aux gens d’évaluer les célébrités hollywoodiennes qu’ils soutiendraient s’ils décidaient de se présenter à une fonction publique. Les résultats ont montré que au moins 46% des électeurs confieraient leur élection à la présidentielle à The Rock. Des noms comme Matthew McConaughey, Angelina Jolie, Oprah Winfrey et Tom Hanks.

En 2016, Johnson il a dit au magazine CQ Quoi Je ne l’exclurais pas, puis affirmé dans Le spectacle Ellen Quoi Je l’ai sérieusement envisagé et en février, il déclara en USA aujourd’hui: « J’envisagerais une course présidentielle dans le futur si c’est ce que veulent les gens. Je le pense vraiment, et je ne suis pas désinvolte en aucune façon avec ma réponse. Ce serait aux gens. ».

Bien que ce ne soient que 30 000 personnes qui ont voté lors du scrutin, On sait que Dwayne a un grand nombre de partisans et beaucoup rêvent déjà de lui être le 47e président des États-Unis.. Au moment où il vient de présenter sa série biographique, il se prépare pour la première de Black Adam, de DC Comics, et arrivera sur Netflix avec plusieurs films.