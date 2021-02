Dwayne Johnson explique pourquoi son père a refusé de le laisser devenir un lutteur professionnel

Le père de Dwayne «The Rock» Johnson n’avait aucune envie que son fils soit une puce de l’ancien bloc.

La superstar s’est fait connaître en tant que lutteur dans les années 90, sur les traces de son défunt père, Rocky « Soul Man » Johnson, décédé l’année dernière à l’âge de 75 ans. L’aîné Johnson a commencé à lutter au milieu des années 1960 et est resté sur le ring jusqu’à sa retraite en 1991, pour finalement être intronisé au WWE Hall of Fame en 2008. Malgré ses réalisations, il ne voulait pas que son fils devienne un lutteur.

Dwayne Johnson, dans le rôle de The Rock, au milieu, était l’une des plus grandes stars de la WWE. George Pimentel / WireImage

« Nous avons eu le plus gros combat entre un père et un fils à ce sujet et essentiellement, vous avez raison, il a dit: « Regardez autour de vous. Regardez ce que j’ai après toutes ces années et je veux plus pour vous », a déclaré Johnson à Hoda Kotb lundi AUJOURD’HUI. «Et j’ai dit: ‘Je sais, mais, et j’apprécie cela, mais j’ai l’impression d’avoir quelque chose à offrir.’ Et nous nous sommes battus, nous nous sommes battus et nous nous sommes battus. «

Finalement, sa mère est intervenue pour les aider à parvenir à un accord.

«Enfin, après que ma mère a dit:« Laissez-moi vous parler une seconde. Laisse-moi te parler, mari. Laissez-moi vous parler de la façon dont tout cela va se passer. Et puis il a dit d’accord, je vais vous former », a déclaré Johnson.

Johnson, 48 ans, est devenu une icône mondiale, passant du statut de lutteur à l’une des plus grandes stars de cinéma du monde, mettant en vedette dans des superproductions telles que « Moana », « Jumanji » et plusieurs versements dans le « Le rapide et le Franchise furieuse ». Il a également créé et joué dans la nouvelle comédie NBC, «Young Rock», basée sur son enfance, son adolescence et sa carrière de footballeur universitaire.

Aujourd’hui, Johnson a sa propre famille. Il est marié à Lauren Hashian, avec qui il a deux filles, Jasmine, 5 ans, et Tiana, 2 ans. Il a également sa fille Simone, 19 ans, avec son ex-femme Dani Garcia.

Hoda lui a demandé s’il y avait un moment où il avait l’impression d’en avoir assez, étant donné que son père s’inquiétait à ce sujet.

« Je ne pense pas avoir jamais ressenti cela et je ne suis pas tout à fait sûr, honnêtement, Hoda, si je le ferai un jour », a-t-il déclaré.

«Une grande partie de mon ADN dans ma constitution provient du fait de ne pas avoir, ce qui motive alors le travail. Quand nous vivions ici à Hawaï, nous avons été expulsés de l’île quand j’avais 14 ans. Cela m’a vraiment poussé à vouloir plus, alors Je ne sais pas trop si j’ai déjà dit: « J’en ai assez. Je vais bien. » «

Johnson, qui a chanté avec sa mère lors d’une apparition la semaine dernière sur «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon», n’a jamais oublié d’où il venait et comment redonner en particulier à ses parents.

«Mon objectif était de leur acheter leur première maison, et j’ai pu le faire, par la grâce de Dieu et de l’univers et je leur ai acheté leur première maison», dit-il.