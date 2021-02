Dwayne Johnson et sa mère jouent du ukulélé avec Jimmy Fallon

Dwayne The Rock Johnson a fait équipe avec sa mère pour jouer du ukulélé en ‘Le spectacle de ce soir’ avec Jimmy Fallon lors de son épisode le plus récent.

Johnson est apparu dans l’émission pour promouvoir sa nouvelle série sur NBC, «Jeune rock», lorsque Tomber sur révélé ne sachant pas que la mère de Johnson, À, jouait du ukulélé après l’avoir vue dans une vidéo récente.







L’acteur a ensuite appelé sa mère pour le rejoindre dans l’appel vidéo et interpréter deux chansons, dont l’une fait partie du folklore de la culture samoane, «Savalivali signifie aller se promener».

«Jeune rock» suivra les débuts de Johnson et son émergence en tant que célébrité de la lutte et de la carrière d’acteur ultérieure dans Hollywood. Un aperçu récent a montré aux acteurs, Adrian Groulx Oui Bradley Constant Interpréter Johnson à l’âge de 10 et 15 ans.







La série, «Jeune rock» a été co-écrit par Nahnatchka Khan Oui Jeff Chiang, alors qu’il atteindra NBC du prochain 16 février.