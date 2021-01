Dustin Diamond est-il en train de mourir? L’étoile «  sauvée par la cloche  » hospitalisée pour une grave maladie «  mystérieuse  »

Sauvé par le gongDustin Diamond cherche un traitement en Floride après avoir été transporté d’urgence à l’hôpital en raison de douleurs intenses.

L’équipe de l’acteur a révélé qu’il ressentait de la douleur dans tout son corps avant d’aller à l’hôpital.

«C’est sérieux, mais nous ne savons pas encore à quel point c’est sérieux», déclare l’équipe de Diamond. « Il est dans un hôpital non divulgué en Floride et rentrera probablement chez lui après les traitements. Nous voulons juste qu’il guérisse bientôt. »

Dustin Diamond est-il en train de mourir?

Voici tout ce qu’il faut savoir sur le Sauvé par le gong maladie «mystère» de l’alun.

Il subit actuellement des tests pour découvrir ce qui ne va pas.

Diamond est sur le point de subir des tests et une éventuelle biopsie afin de déterminer la cause exacte de sa douleur. L’acteur de 44 ans a des antécédents familiaux de cancer, notamment la perte de sa mère à cause de la maladie.

Dustin Diamond est surtout connu pour jouer à ‘Screech’ sur Sauvé par le gong, une sitcom pour adolescents diffusée au début des années 90.

Il a repris son rôle de Samuel « Screech » Powers dans le téléfilm de 1992 Sauvé par la cloche: style hawaïen et la série suite de 1993 Sauvé par la cloche: les années universitaires.

De 1994 à 2000, Powers a également joué dans un spin-off de l’émission originale intitulée Sauvé par la cloche: la nouvelle classe.

Cependant, lorsque Peacock a lancé un redémarrage mettant en vedette de nombreux acteurs principaux d’origine à la fin de l’année dernière, il a été révélé que Dustin Diamond ne reviendrait pas en tant que Screech.

Bien que les créateurs de l’émission n’aient pas expliqué l’exclusion de Diamond du redémarrage, les personnages ont révélé dans un épisode que Screech vivrait prétendument sur la Station spatiale internationale.

Diamond a exprimé sa déception et sa confusion de ne pas avoir été refondu dans l’émission, affirmant qu’il n’était pas au courant de la Sauvé par le gong redémarrer jusqu’à ce qu’il soit officiellement annoncé.

Diamond a épousé sa petite amie de longue date Jennifer Misner en 2009, mais le couple s’est séparé plus tard.

Diamond a eu des difficultés ces dernières années aux yeux du public.

En 2015, il a passé un bref passage en prison pour son rôle dans une bagarre dans un bar du Wisconsin. Il a été reconnu coupable de deux délits, de conduite désordonnée et de port d’arme dissimulée.

Il s’est ensuite réconcilié avec son ancien Sauvé par le gong camarade Mario Lopez pour discuter de l’altercation, déclarant qu’il agissait pour la défense de sa fiancée de l’époque, Amanda Schutz, qui avait été blessée lors de l’incident.

Il a également rétabli les faits concernant un mémoire publié à son nom qui impliquait la distribution de Sauvé par le gong abus de substances tout au long du tournage de l’émission.

Diamond a déclaré que son auteur fantôme ne lui avait parlé que 40 minutes pour écrire le livre. Il a déclaré qu’il était tout aussi choqué et consterné par le livre que ses camarades de casting.

En dehors du jeu d’acteur, Diamond a également poursuivi une carrière de comédien de stand-up. En espérant qu’il se rétablisse complètement et rapidement afin de pouvoir revenir sur scène.

N’oubliez pas de consulter votre médecin pour des examens réguliers, surtout si vous ressentez une douleur inhabituelle. De nombreux médecins sont disponibles pour des consultations virtuelles à domicile tout au long de la pandémie COVID-19.

