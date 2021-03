Dungeons & Dragons Action RPG Dark Alliance Adventures sur PS5, PS4 en juin

Vous vous souvenez peut-être d’avoir vu Dark Alliance aux Game Awards 2019. Sa bande-annonce d’annonce a fini par être la source de nombreux mèmes grâce à sa direction extrêmement maladroite et son ton énervé (voici un lien pour vous rafraîchir la mémoire).

Quoi qu’il en soit, Dark Alliance est de retour avec un gameplay réel (bien que bref) et une date de sortie. Il arrive sur PS5 et PS4 cet été, à partir du 22 juin. Ceux qui achèteront le jeu sur PS4 pourront passer gratuitement à la version PS5.

Pour ceux qui sont totalement hors de la boucle, il s’agit d’un titre d’action en coopération, qui vous permet de contrôler l’un des quatre personnages célèbres de Dungeons & Dragons: Drizzt Do’Urden, Catti-brie, Bruenor ou Wulfgar. Naturellement, chaque héros exige un style de jeu différent.

Tout cela semble assez prometteur sur le papier: « Chaque personnage jouable a plus de 50 capacités de combat à maîtriser, ce qui met à votre disposition de nombreux outils », lit-on dans le communiqué. Apparemment, le jeu est parfaitement jouable en solo – mais il est évidemment conçu pour la coopération. Le communiqué de presse continue: « L’exploration est encouragée. Parfois, vous pouvez trouver une pièce secrète ou un puzzle qui vous accorde un nouveau butin. La relecture des niveaux est également encouragée. Augmentez le niveau de défi d’une mission et affrontez des ennemis plus durs pour obtenir un meilleur butin. »

Est-ce que Dark Alliance ressemble à votre genre de chose? Lancez les dés dans la section commentaires ci-dessous.