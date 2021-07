Dune : regardez la nouvelle bande-annonce très attendue

Avec sa date de sortie de plus en plus proche, Warner Bros Pictures a dévoilé la deuxième bande-annonce de « Dune« , le film rupestre de Denis Villeneuve, réalisateur visionnaire de grands représentants de la science-fiction contemporaine tels que « Arrival » et « Blade Runner 2049 ». ,

qui à cette occasion présentera son adaptation ambitieuse du roman acclamé de l’auteur Frank Herbert.

« Dune » raconte l’histoire de Paul, le fils unique et héritier du duc Leto de la noble maison des Atréides, qui prépare son départ de Caladan, leur planète natale, pour assumer le nouveau poste que l’empereur leur a assigné en tant que régents De la planète désertique d’Arrakis, source d’une substance convoitée connue sous le nom de « l’épice », d’où peu se douter des dangers qui s’approchent.

Alors que la première bande-annonce de « Dune » se concentre sur l’esthétique de l’esthétique des mondes qui font partie de l’histoire, cette nouvelle bande-annonce donne un aperçu de la vision brutaliste que Villeneuve a construite sur le conflit des pouvoirs dans cette histoire, quelque chose qui ne décevra sûrement pas les fans du roman d’Herbert.

Warner Bros Pictures a publié cette deuxième bande-annonce pour « Dune » après avoir révélé lors d’un événement spécial via IMAX un aperçu des dix premières minutes de la séquence, établissant dans cette nouvelle bande-annonce le personnage de Chani, joué par Zendaya, en plus d’établir le relation entre Paul et son père, Duke Leto, et Duncan Idaho (Jason Momoa), son mentor.

La deuxième bande-annonce de « Dune » semble répondre aux critiques formulées dans la bande-annonce précédente concernant l’opacité de l’image

, présentant une image plus claire et une plus grande variété de couleurs (peut-être le résultat d’un temps de post-production plus long après le délai. de une année entière à sa première en raison de la pandémie). De plus, il présente un meilleur aperçu des personnages de Dave Bautista et Stellan Skarsgard, membres de la Maison Harkonnen et ennemis jurés des Atréides.

Denis Villeneuve a réuni un casting multi-stars complété par la présence d’Oscar Isaac, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Javier Bardem, Jason Momoa et Charlotte Rampling. « Dune » est devenu l’une des productions les plus attendues depuis l’année dernière, étant la première adaptation de l’histoire depuis le film de 1984 sous la direction de David Lynch.

DATE DE SORTIE LE 22 octobre.