Dune pourrait obtenir une sortie en salle traditionnelle au lieu des débuts de HBO Max

Ça commence à ressembler à celui de Denis Villeneuve Dune aura une sortie en salle traditionnelle. Warner Bros. a initialement annoncé que le film tant attendu, ainsi que le reste de leur calendrier de sortie 2021, allaient sortir simultanément en salles et HBO Max. Cette décision a fait l’objet de nombreuses critiques, surtout après avoir appris que Warner Bros. n’avait consulté personne d’autre avant de prendre la décision. Villeneuve et de nombreux autres réalisateurs ont manifesté leur déception face à l’annonce de la sortie de l’hybride.

Légendaire, qui a produit Dune, n’avait aucune idée que Warner Bros. suivait la voie hybride avec son film jusqu’à ce qu’il soit annoncé en ligne via divers points de vente. De toute évidence, l’annonce surprise n’a pas bien plu au studio, qui a menacé de poursuites judiciaires. Selon des sources proches du dossier, Warner Bros. cherche à éviter tout procès et à sortir le film traditionnellement. Au moment d’écrire ces lignes, Dune est toujours dans les délais pour ouvrir en octobre 2021.

Il y a deux semaines, Denis Villeneuve a critiqué Warner Bros pour avoir décidé de libérer Dune et d’autres films sur HBO Max et dans les salles en même temps. « Il n’y a absolument aucun amour pour le cinéma, ni pour le public ici », a déclaré le réalisateur. « Il s’agit de la survie d’un mammouth des télécommunications, qui porte actuellement une dette astronomique de plus de 150 milliards de dollars. » Beaucoup ont soutenu Villeneuve, dont Christopher Nolan. En fin de compte, le réalisateur estime que le déménagement pourrait détruire le Dune franchise avant même qu’elle ne commence. « Warner Bros. aurait pu tuer le Dune la franchise. Celui-ci est pour les fans. John Stankey, d’AT & T, a déclaré que le cheval qui coulait avait quitté la grange. En vérité, le cheval a quitté la grange pour l’abattoir. «

Après avoir reçu un coup de fouet public de Denis Villeneuve et une action en justice menaçante légendaire Dune et Godzilla contre Kong, il semble que Warner Bros. change de ton. Dune devait ouvrir dans les salles ce mois-ci, mais a été retardé en raison de la crise de santé publique en cours. Godzilla contre Kong était censé avoir ouvert dans les salles le mois dernier. Quant à savoir comment le reste des versions de Warner Bros.est disponible pour 2021, on ne sait pas comment cela pourrait les affecter.

Denis Villeneuve a qualifié Dune de meilleur film qu’il ait jamais réalisé. «Mon équipe et moi avons consacré plus de trois ans de notre vie à en faire une expérience unique sur grand écran», a-t-il déclaré. « L’image et le son de notre film ont été méticuleusement conçus pour être vus en salles. » Bien que le streaming soit parfait pour beaucoup de choses, il y a des réalisateurs comme Villeneuve et Christopher Nolan qui créent des expériences cinématographiques qui sont censées être vues sur grand écran tout en partageant une expérience avec les autres. Deadline a été le premier à faire rapport sur Dune obtenant peut-être une sortie en salles traditionnelle l’année prochaine.

Sujets: Dune, Salles de cinéma