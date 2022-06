‘Dune: Part Two’ reporte sa première à novembre 2023

La date de sortie de la suite de »dunes »Il vient d’être retardé de presque un mois entier. Selon de nouvelles informations, le film réalisé par le cinéaste Denis Villeneuve il vient de déplacer sa première du 20 octobre 2023 au 17 novembre 2023. Bien qu’aucun détail de casting n’ait été publié, »Dune : deuxième partie » sortira aux mêmes dates que la préquelle de Hunger Games, »The Hunger Games: The Ballad of Songbird ».

Villeneuve a partagé toutes sortes de mises à jour sur l’avancement du film, y compris son casting et chacune des étapes de production. Plus tôt cette année, le réalisateur a confirmé que » Dune : Part Two » commencerait le tournage plus tôt que prévu, en raison de la grande équipe qui avait été consolidée avec le premier opus.

« Ce qui nous aide en ce moment, c’est que c’est la première fois que je revisite le même univers. Donc je travaille avec la même équipe, tout le monde sait quoi faire, on sait comment ça va se passer. Le film sera plus difficile, mais nous savons où nous allons. » Pour le moment, les rapports suggèrent que le retard n’est pas dû à la pandémie, mais la raison du choix du changement de date n’a pas été citée.

» Dune: Part Two » adaptera la seconde moitié du roman de science-fiction de l’auteur de 1965 du même nom Franck Herbertqui reprendra l’histoire immédiatement après les événements de » Dune » en 2021. Les acteurs Timothée Chalamet, rebecca fergusson Oui Zendaya reviendront dans leurs rôles respectifs, avec les nouveaux venus Christophe Walken Oui Léa Seydoux les rejoignant, jouant respectivement l’empereur Shaddam IV et Lady Margot.

Les détails sur l’intrigue du film sont rares. Cependant, Villeneuve a précédemment expliqué comment la suite serait une expérience plus cinématographique que ce que le public a vu avec « Dune ». Il a déclaré: « La partie 2 est le voyage où Paul Atreides et sa mère, Lady Jessica, entrent en contact avec la culture Fremen et rencontrent les Fremen », a déclaré Villeneuve. « C’est le voyage de Paul contre l’ennemi. C’est un film qui va être plus cinématographique. »

Comme si cela ne suffisait pas, et même avec une longue attente pour son second volet, Villaneuve a déjà préparé un troisième volet de la saga »Dune », possiblement le dernier volet qui culminera l’histoire de Paul Atréide.

»Dune: Part: Two » sera disponible le 17 novembre 2023. Actuellement, vous pouvez profiter du premier opus de »Dune » sur la plateforme de hbo max.