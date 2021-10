Dune : la deuxième partie se déroule officiellement

Dune 2 est officiellement parti. Après un week-end d’ouverture impressionnant, qui a vu Denis Villeneuve Dune sortant à la fois en salles et sur HBO Max, le compte social officiel de Legendary a confirmé que la suite était doublée Dune : deuxième partie se passe avec une affiche de premier regard. Il a également été annoncé que la suite est prévue pour une sortie le 20 octobre 2023, date à laquelle elle sera probablement diffusée uniquement dans les salles de cinéma.

Ce n’est que le commencement… Merci à ceux qui ont expérimenté @dunemovie jusqu’à présent, et ceux qui vont dans les jours et les semaines à venir. Nous sommes ravis de continuer le voyage! pic.twitter.com/mZj68Hnm0A – Légendaire (@Légendaire) 26 octobre 2021

Denis Villeneuve reviendra après avoir réalisé, produit et co-écrit le premier Dune. Dans un communiqué, le cinéaste a déclaré à propos de la suite : « Je viens de recevoir des nouvelles de Legendary que nous allons officiellement de l’avant avec Dune : deuxième partie. C’était un de mes rêves d’adapter Frank Herbert’s Dune et je dois remercier les fans, les acteurs et l’équipe, Legendary et Warner Bros. d’avoir soutenu ce rêve. Ce n’est que le commencement. »

Toby Emmerich, président de Warner Bros. Picture Group, a ajouté : « Denis Villeneuve a conçu un film à la fois visuellement extraordinaire et émouvant, comme en témoigne son succès mondial à la fois critique et au box-office. Nous sommes ravis de continuer sur cette voie. voyage avec Denis, ses acteurs et son équipe, et nos partenaires de Legendary, et j’ai hâte de sortir le prochain chapitre de cette épopée en salles en octobre 2023. »

« Legendary est heureux d’aller de l’avant avec Dune : deuxième partie… encore une fois basé sur les livres étonnants écrits par Frank Herbert », a également déclaré le studio Legendary. « Nous ne serions pas arrivés à ce point sans la vision extraordinaire de Denis et le travail incroyable de son équipe talentueuse, les scénaristes, notre stellaire acteurs, nos partenaires chez Warner Bros., et bien sûr les fans ! Voici pour en savoir plus Dune. »

Le cinéaste Denis Villeneuve avait développé Dune comme le premier d’une histoire en deux parties, il prévoyait donc toujours de faire un film de suivi. Cependant, le projet n’avait pas officiellement reçu le feu vert et les pouvoirs en place attendaient apparemment de voir comment le public réagirait à l’épopée de science-fiction. Heureusement, il a surperformé par rapport à ses attentes initiales, dépassant le box-office malgré sa sortie jour et date avec HBO Max. Mieux encore, les téléspectateurs ont surtout apprécié ce qu’ils ont vu dans le premier Dune. Il se situe à 84% frais sur Rotten Tomatoes avec un score encore plus élevé à 91% avec la cote d’audience.

Villeneuve a co-écrit Dune avec Jon Spaihts et Eric Roth, bien qu’il soit basé sur le roman original de 1965 de Frank Herbert, qui a également inspiré le film populaire de 1984 du même nom de David Lynch. Cette nouvelle prise présente une solide distribution comprenant Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Stephen McKinley Henderson, Zendaya, David Dastmalchian, Chang Chen, Sharon Duncan-Brewster, Charlotte Rampling, Jason Momoa, et Javier Bardem.

Dans Dune, « Paul Atreides, un jeune homme brillant et doué né dans un grand destin au-delà de sa compréhension, qui doit voyager vers la planète la plus dangereuse de l’univers pour assurer l’avenir de sa famille et de son peuple. Alors que les forces malveillantes explosent en conflit sur le l’approvisionnement exclusif de la planète en la ressource la plus précieuse qui existe – une marchandise capable de libérer le plus grand potentiel de l’humanité – seuls ceux qui peuvent vaincre leur peur survivront. »

Dune joue actuellement dans les salles de cinéma et en streaming sur HBO Max. Certains détails de cette histoire nous viennent de Deadline.

