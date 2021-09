Dune et No Time to Die Score Dates de sortie en Chine

Après deux années sombres après la pandémie de COVID-19 qui a entraîné de nombreux retards et conduit à des chiffres record au box-office, il semble que le cinéma puisse enfin être de retour, ou du moins un pas vers lui comme celui de Denis Villeneuve. Duneet Cary Joji Fukunaga’s Pas le temps de mourir, étant la dernière sortie de Daniel Craig en tant que personnage emblématique de James Bond, a fixé ses dates de sortie en Chine, faisant son entrée sur le plus grand marché du film au monde. Les cinéphiles du monde entier voient cela comme une bonne nouvelle après que toute l’industrie cinématographique a été abandonnée partout après la pandémie, en raison de laquelle les plans ont été modifiés et les films retardés.

Au premier rang de ce retard se trouvait Pas le temps de mourir, l’un des films les plus attendus de l’année dernière, car les fans sont impatients de voir Daniel Craig faire son dernier retour en tant que Bond. Les deux films sortiront les week-ends d’octobre successifs avec Dunefait ses débuts le 22 octobre, après une sortie dans certains pays où les cinémas restent ouverts, tout en Pas le temps de mourir se fixe une date de sortie le 29 octobre en Chine, soit 3 semaines après ses débuts en Amérique.

C’est certainement un moment de joie pour les fans qui attendent depuis longtemps de savoir avec certitude s’ils pourront ou non regarder deux des films les plus attendus de l’année, après que de nombreux blockbusters retardés n’ont pas fixé de date de sortie concrète et avec le quantité inattendue de retards et d’incertitudes entourant l’ensemble de la situation. Cela vient après le succès retentissant de Marvel’s Shang Chi et la légende des dix anneauxqui a incité Sony Venom : qu’il y ait un carnagede sortir plus tôt qu’annoncé pour capitaliser sur la situation. Il y a eu beaucoup d’inquiétude et d’incertitude autour de la sortie des deux films car les fans ont eu de nombreuses raisons de s’inquiéter, après le nombre de retards qui ont Pas le temps de mourirest spécifiquement passé par là.

Cependant, de nombreux fans sont préoccupés par le piratage et le streaming illégal des deux films comme Dunea déjà été publié dans certaines régions d’Europe et d’Asie et Pas le temps de mourirdevrait faire ses débuts près d’un mois après sa sortie aux États-Unis. Cela vient après la fête patriotique de la Chine, le 1er octobre, et la semaine patriotique qui a suivi tout au long de la première semaine d’octobre, qui est l’une des plus grandes périodes de box-office de l’année.

Ajout de battage publicitaire pour Pas le temps de mourira été recueillie lorsqu’une vidéo BTS de Daniel Craig faisant ses adieux au personnage dans un discours émotionnel a été publiée, et avec Denis Villeneuve ayant l’un des plus grands fans de culte de l’histoire récente, l’anticipation de Duneest plus élevé que jamais, après avoir reçu une très longue ovation au Festival de Cannes, ajoutant de l’huile à son feu, et avec Villeneuve ayant sa juste part de succès sur le marché intérieur chinois avec Coureur de lames : 2049et Arrivée, il est clair que les fans et le réalisateur lui-même attendent avec impatience la sortie. Les fans meurent aussi d’envie de voir Pas le temps de mourirqui culminera Craig’s Bond, et encore plus excité de voir ce qui va suivre. Ils ne peuvent qu’espérer que la situation pandémique se normalise et que les cinémas commencent à revenir à la normale, dès que possible. Cette nouvelle arrive via Variety.

