Dune 2 confirmé par le PDG de WarnerMedia ? Bien sûr, ça sonne comme ça

Avant la première de Dune dans les cinémas et sur HBO Max, WarnerMedia semble avoir confirmé que le plan est d’aller de l’avant avec une suite. Réalisé par Denis Villeneuve, le nouveau film est le premier d’une adaptation en deux parties prévue, mais seul le premier volet a été officiellement annoncé. Il va sans dire que de nombreux téléspectateurs seraient déçus si Dune 2 ne se produit pas après être allé voir le film ce week-end, car cela laisserait l’histoire sans fin concluante.

Dans une nouvelle interview avec Deadline, la présidente et PDG de WarnerMedia Studios and Networks, Ann Sarnoff, a fait une mise à jour officielle sur Dune 2. Cela semble être une bonne nouvelle car la réponse de Sarnoff révèle que la société publie également Dune avec l’idée de continuer l’histoire. lorsqu’on lui a demandé si Dune 2 allait vraiment se produire, Sarnoff a dit : « Aurons-nous une suite à Dune? Si vous regardez le film, vous voyez comment il se termine. Je pense que vous connaissez à peu près la réponse à cela. »

Sans être précis ici, Dune se prête à une suite, et Denis Villeneuve a été franc avec son désir de faire un film de suivi. C’est le plan depuis le début, même si Dune 2 n’avait pas reçu officiellement le feu vert à ce moment-là. Lors d’un appel Zoom avec la presse au Festival du film de Venise, Villeneuve a expliqué la « position inconfortable » dans laquelle il se trouve après avoir développé ce qu’il considère comme une partie d’un film complet.

« C’est vrai que je n’ai fait que la moitié d’un film », a-t-il déclaré via CNet. « C’est une façon folle de faire les choses… C’est comme faire la moitié d’un tableau ou la moitié d’une symphonie et dire : Attendez, tout le monde, nous continuerons dans deux ans… Mais ces films coûtent très cher à faire, et J’ai accepté l’accord pour faire la première partie. C’est un pari. »

Denis Villeneuve s’est également inquiété de la sortie du film sur HBO Max, car il a été conçu pour être vu sur grand écran. Il y avait aussi évidemment la crainte que sa diffusion en streaming diminue ses performances au box-office. La bonne nouvelle, c’est qu’une solide performance sur HBO Max aidera toujours à convaincre l’entreprise d’aller de l’avant Dune 2 même si les ventes de billets ne sont pas particulièrement élevées.

« Le streaming peut produire un excellent contenu, mais pas des films de Dune’ s portée et à l’échelle », a déclaré Villeneuve l’année dernière, par Variety. « Warner Bros.’ décision signifie Dune n’aura pas la chance de performer financièrement pour être viable et le piratage finira par triompher. Warner Bros. vient peut-être de tuer la franchise Dune. Celui-ci est pour les fans. John Stankey d’AT&T a déclaré que le cheval en streaming avait quitté la grange. En vérité, le cheval a quitté l’écurie pour l’abattoir. »

En tout cas, la meilleure chose que les fans puissent faire pour aider Villeneuve avec Dune 2 est de regarder Dune à sa sortie, que ce soit en salles ou sur HBO Max. Réalisé par Villeneuve, le film est écrit par Villeneuve, Jon Spaihts et Eric Roth. Il met en vedette une distribution d’ensemble avec Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Stephen McKinley Henderson, Zendaya, David Dastmalchian, Chang Chen, Sharon Duncan-Brewster, Charlotte Rampling, Jason Momoa et Javier Bardem . Il sortira en salles et sur HBO Max le 22 octobre 2021. Cette nouvelle nous vient de Deadline.

