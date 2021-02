Duel de titans? Dodge Demon contre 911 Turbo S

Nous savons que Dodge Challenger SRT Démon a été fait uniquement et avec un seul objectif: conquérir le faire glisser des bandes! Il promet moins de 10s dans le quart de mile (402 m), mais … et il y a toujours un mais … vous devez avoir des pneus spécifiques à cet effet et utiliser de l’essence 100 octane pour délivrer les 851 ch (840 ch) qu’il annonce.

Ce n’est pas le démon que nous avons ici: des pneus de route et de l’essence ordinaire («seulement» 819 ch ou 808 ch). Autrement dit, deux tonnes de voiture de muscle essayant de mettre plus de 800 chevaux au sol avec seulement deux roues motrices par une froide journée d’hiver britannique et sur une piste sale!

Les moins de 10 que vous promettez (et avez prouvé) ne semblent pas arriver ici.

Et même la victoire dans cette course n’est pas certaine. Est-ce que votre rival est le Porsche 911 Turbo S (992) qui s’est avérée à plusieurs reprises être simplement une percée en accélération.

Même avec «seulement» 650 ch, elle pèse 300 kg de moins que la Dodge Demon et bénéficie de l’aide précieuse de la transmission intégrale… et du moteur au «mauvais endroit».

Que le cauchemar de n’importe quel pneu commence: