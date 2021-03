Dua Lipa en tête d’affiche de la prestigieuse soirée des Oscars d’Elton John

Il a été annoncé que Dua Lipa dirigera le numéro 29 de la fête avant oscar de la fondation de Elton John, Fondation SIDA.

La fête annuelle avant Oscars Il existe depuis 1992, tandis que l’événement de cette année visera à collecter des fonds pour les jeunes à risque d’avoir le sida partout dans le monde.

L’événement sera diffusé à quatre moments différents pour coïncider avec la diffusion des Oscars dans différentes régions, telles que Amérique du Nord, Royaume-Uni Oui L’Europe , qui aura lieu ensuite 26 avril.

Dans un communiqué, Elton John a annoncé: «Cette année, nous organiserons la soirée des Oscars dans les foyers pour la première fois virtuellement pour une soirée inoubliable avec David (meuble) avec moi, notre cher ami Neil Patrick Harris et l’incroyable Dua Lipa, ainsi que d’autres noms fabuleux. «

«Aujourd’hui plus que jamais, nous devons nous assurer qu’une pandémie ne l’emporte pas sur une autre, et nous ne pouvons pas oublier les 38 millions de personnes vivant avec le VIH dans le monde qui ont besoin d’un traitement, d’amour et de soutien, alors nous espérons que tout le monde se joindra à nous. cette soirée spéciale avant les Oscars », a conclu le musicien compositeur de «Rocket Man».

En revanche, les nominés pour la prochaine édition des Oscars ont été récemment annoncés, où des films tels que ‘Nomadland’, ‘Le procès du Chicago 7’ Oui «Mank».