Du "x Files" Cast Chante La Chanson Thème. Avec Des Paroles!

Le fait que les stars soient obligées de rester chez elles pendant la crise du COVID et de causer toutes sortes d’embarras devant la caméra domestique n’est pas nouveau. Maintenant, le casting de “The X-Files” s’est associé pour chanter la chanson thème ensemble – même avec des paroles!

“Conspirations profondes … mystères non résolus …” La version karaoké self-made enregistrée par les acteurs de “The X-Files” contient également du texte pour la première fois. Non seulement c’est une promotion amusante pour les fans de la légendaire série mystère, mais elle sert également une bonne cause.

Karaoké pour un monde meilleur

La campagne vidéo était une idée du producteur de la série Frank Spotnitz. Il a souhaité attirer l’attention sur l’organisation à but non lucratif “World Central Kitchen”, qui fournit aux nécessiteux des repas chauds. Une façon de faire un don en appuyant simplement sur un bouton est bien sûr intégrée à la vidéo.

Et d’où viennent les paroles de la célèbre mélodie à thème sans texte? Ils ont proposé deux femmes dans le cadre d’un petit concours, Jennifer Large et Rebecca McDonald. Et maintenant, ils ont vraiment hâte d’entendre leurs effusions lyriques plus ou moins bien chantées dans le micro ou dans le bourdonnement – et cela de la distribution originale de “The X Files”.

Dernier signe de vie

“The X-Files” est entré dans sa onzième saison en 2018. Mais maintenant, cela devrait enfin être terminé, car la suite de la légendaire série mystère, qui a fait ses débuts en 1993, n’a été que modérément bien accueillie par les fans. Le diffuseur producteur FOX n’a ​​pas encore annoncé son intention de sortir “The X-Files” une fois de plus. Sur ce, le chapitre “The X-Files” devrait enfin être terminé – jusqu’au redémarrage inévitable. Tu veux parier …?