Dross style: Les 7 tweets les plus étranges de León Larregui que vous lirez aujourd’hui | 45S

«Allez lire, visqueux. Et non, nous ne vous le disons pas cher et cher lecteur. Ce sont les mots mêmes que León Larregui, le chanteur de Zoé, a utilisé pour répondre à ses partisans après que beaucoup l’aient réprimandé de manière sarcastique et burlesque et parfois sa position contre les vaccins pour prévenir le covid-19.

Comme rappelé, Larregui a exprimé son désaccord avec le vaccin, déclarant qu’il existe d’autres méthodes pour traiter la maladie (bien qu’il n’ait pas précisé lesquelles) et a encouragé la population à ne pas se faire vacciner.

Ne te fais pas vacciner. Il existe des traitements; La technologie Crispr n’est pas encore sûre, c’est un implant dans l’ADN qui vous rendra dépendant des mises à niveau de l’empire pharmaceutique », a-t-il déclaré dans son article.

Compte tenu du fait qu’il est un musicien avec des milliers d’adeptes à travers le monde, cela pourrait être une épée à double tranchant, car de nombreux vaccins ont prouvé scientifiquement leur efficacité et c’est le seul salut dont nous disposons maintenant pour sortir de cette pandémie qui est déjà en train de coûter la vie à des millions de personnes dans le monde. Par conséquent, en ces temps incertains, il est nécessaire de séparer l’appréciation personnelle d’un fait et de ne pas tomber dans des théories consiratives, car cela aggraverait cette situation.

Cependant, León est venu défendre sa position d’une manière quelque peu particulière. Le musicien a réussi à récupérer son compte Twitter, alors il n’a pas hésité à répondre aux gens qui le critiquent et publie quelque chose d’un peu bizarre, au sens anglo-saxon du terme.

Alors, nous vous laissons avec quelques-uns des tweets les plus bizarres de León Larregui que vous lirez aujourd’hui.

« Mon corps, mon choix »

On ne sait pas s’il s’agit d’une moquerie ou d’une référence au mouvement féministe, mais c’est ainsi que Leon est revenu sur Twitter pour digérer ses followers. Immédiatement, les réactions ont été immédiates.

« Mon corps, mon choix » n’en dis pas plus … – Léon Larregui (@LeonBenLarregui) 27 janvier 2021

«De l’école primaire, vous»

Un utilisateur a demandé à León s’il pensait que la terre était plate, comme s’il essayait d’une manière ou d’une autre d’indiquer que sa position était à égalité avec le mouvement de «mise à la terre à plat». Cependant, la réponse de Léon a été quelque peu dévastatrice.

Soyez prudent avec ce classisme, mon ami.

« Allez lire, visqueux »

Comme nous l’avons indiqué au début de ce billet, León s’est donc adressé à une personne qui a répondu avec un mème où il a indiqué en plaisantant que «il aurait mieux valu qu’un autre sperme passe».

Bien que d’après ce qu’il indique, il n’indique pas ce qu’il doit lire. Espérons que le prochain soit plus précis.

https://twitter.com/LeonBenLarregui/status/1354567016267587597

« Demi lézard »

Plusieurs utilisateurs ont commenté, avec beaucoup de sarcasme, certaines choses concernant les théories du complot les plus répandues. Une personne lui a demandé s’il était un reptilien, ce à quoi Larregui lui a dit qu’il était «à moitié long».

Se pourrait-il qu’ils soient déjà parmi nous?

« Je vais bloquer »

Apparemment, il est arrivé un moment où Léon a perdu la raison. Un internaute lui a demandé lors d’un duo avec José Madero, chanteur de Pxndx. Cependant, Larreguí lui a reproché qu’il allait le bloquer.

Il semble que quelqu’un ne s’entende pas avec ses collègues. « Quel beau quartier … .. »

« Je vous invite à vous faire vacciner »

Apparemment, maintenant, il nous dit de se faire vacciner. Une autre personne s’est moquée de Larregui en joignant le tweet pour lequel il a été banni du réseau social. Le chanteur l’a invité à se faire vacciner et qu’il lui raconte comment ça s’est passé.

« Brillant »

Une personne a pris la peine de faire un montage où il a mis León dans le corps d’un lézard, après que le chanteur a répondu au tweet où ils lui ont demandé s’il était un reptilien. Apparemment, le chanteur l’a très bien pris.

Prime: «Gdzilla»

Et enfin, l’artiste a indiqué qu’il était de « Team Godzilla ». Cela est devenu très viral ces jours-ci après avoir confirmé le film où King Kong et Godzilla se feraient face dans un combat ne convenant pas aux vaccins.