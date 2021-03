Drinkbox Studios dévoile la bande-annonce Personne ne sauve le monde

Les créateurs de Guacamelee! Ils nous montrent la première bande-annonce de Nobody Saves the World, le nouveau titre sur lequel ils travaillent.

La récente Xbox Showcase a montré que la société allait miser fortement sur des titres indépendants. Une bonne preuve en est que la conférence a diffusé des informations sur Astria Ascending, Death’s Door, Twelve Minutes, Narita Boy ou Hello Neighbor 2, en plus de présenter le premier Personne ne sauve la bande-annonce du monde.

Avec Guacamelee! et sa suite, les gars de Drinkbox Studios ont créé leur hommage particulier au genre metroidvania. Maintenant, avec leur nouveau travail, ils ont décidé de donner leur version particulière des jeux de rôle d’action de style Zelda. Donc, de multiples compétences, des dizaines de donjons et des centaines de missions nous attendent. Normal dans ces cas.

Dans le titre on se met dans la peau de Nobody, une sorte d’humanoïde sans souvenirs, qui trouve une puissante baguette magique, qui lui permet de basculer entre différentes formes. Chacun d’eux a ses propres mécanismes de jeu uniques, qui nous aideront à la fois à effacer les donjons, à résoudre des énigmes ou à accomplir des missions.

Nous avons devant nous un vaste monde à explorer, rempli de donjons générés de manière procédurale. Pour les surmonter, nous devrons utiliser toutes nos capacités, voire les combiner les unes avec les autres à plusieurs reprises.

S’il n’y a pas de changement, Personne ne sauve le monde devrait sortir plus tard cette année sur Xbox One, Series X / S et PC, à la fois sur le Windows Store et Steam. Le titre sera également disponible à partir du jour même du lancement pour les abonnés Game Pass sur PC et consoles.

