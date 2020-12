Drakeo The Ruler abandonne « Nous connaissons la vérité »

Ce fut une année difficile pour Drakeo The Ruler, incarcéré sur de fausses accusations et apparemment destiné à un destin injuste. Pourtant, à la fin, The Ruler est devenu un homme libre, perdant peu de temps à frapper le studio et à reprendre là où il s’était arrêté. Merci à son Merci d’utiliser GTL mixtape, enregistrée principalement via un iPhone, l’élan de Drakeo n’a pas été entièrement déraillé par sa situation. Pourtant, cela ne l’a pas empêché de revenir avec une vengeance absolue, passant du bleu pour déposer sa toute nouvelle mixtape Nous connaissons la vérité.

Bien que la bande présente des apparitions de Rich The Kid, Tee Grizzley, Lil Mosey et plus encore, elle reste carrément le spectacle de Drakeo, sa personnalité extravagante suintant des pores de chaque morceau. Bien qu’il soit suffisamment menaçant quand il le faut, Drakeo n’est pas opposé à la composition de la comédie, faisant Nous connaissons la vérité une expérience d’écoute rafraîchissante et complète. Ajoutez une production rebondissante de Shawn Beats, Callan, Juju, LewisYouNasty, et plus encore, et il est sûr de dire que de nombreux fans auront les mains pleines avec celui-ci.

Vérifiez-le par vous-même maintenant et parlez-en – pensez-vous que Drakeo The Ruler est prêt à faire une course incroyable en 2021?