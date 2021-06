Drake Bell arrêté pour tentative de mise en danger d’enfants dans l’Ohio

Drake Bell, la star de Nickelodeon’s Drake et Josh a été inculpé de diffusion d’informations préjudiciables aux mineurs et de tentative de mise en danger d’enfants dans le comté de Cuyahoga, Ohio.

L’homme de 34 ans a été arrêté par la division de police de Cleveland, mais on ne sait pas immédiatement quand il a été arrêté.

Il a été rapporté que des documents judiciaires montrent que Bell a comparu hier devant le tribunal du comté de Cuyahoga et a plaidé non coupable avant d’être libéré sous caution de 2 500 €.

Drake et Josh, qui mettait en vedette Bell aux côtés de la co-vedette Josh Nichols, était l’une des émissions les plus populaires de Nickelodeon au cours d’une course qui s’est étalée de 2004 à 2007.