Dragons, monstres et plus: voici à quoi ressemblera 2020 dans de nombreux films

Les films de science-fiction, d’horreur et de fantaisie se déroulent souvent dans un avenir plus ou moins lointain. De nombreux cinéastes ont choisi une fois l’année 2020 pour cela – et ont parfois conçu des scénarios vraiment dystopiques. À quoi aurait-on dû s’attendre selon Hollywood? Entre autres choses, des dragons, des monstres de gratte-ciel – et d’autres choses amusantes.

“Le règne du feu” (2002)

Les dragons ont envahi la terre dans “La règle du feu”. Le film d’action fantastique est sorti en 2002 et présente aux téléspectateurs un 2020 dans lequel l’humanité est sur la liste des espèces en voie de disparition. Parce que: après le réveil d’un dragon géant à Londres douze ans plus tôt, les lézards volants cracheurs de feu se sont répandus dans le monde entier. Ils mettent le monde en ruines, provoquent le chaos – et aiment particulièrement satisfaire leur faim avec les gens.

Même si 2020 signifie bien avec l’été – heureusement, il ne fera pas si chaud dans le monde. Et même les dragons n’ont pas été repérés cette année.





“Edge of Tomorrow” (2014)

De méchants extraterrestres tentent de s’emparer de la Terre: l’un des scénarios préférés d’innombrables films de science-fiction. La guerre entre l’humanité et les extraterrestres fait rage dans “Edge of Tomorrow”. Dans l’année (fictive) 2020, la bataille atteindra enfin son apogée. En plein milieu: Tom Cruise en tant que Major Cage, qui – pris dans un mélange de “Independence Day” et “Groundhog Day” – est censé sauver le magasin.

En réalité, les extraterrestres n’ont pas encore atterri et les humains n’ont pas à revenir de force après leur mort et à vivre le même jour encore et encore. Mais au moins en termes de technologie d’exosquelette, nous l’avons déjà fait un peu vers l’aptitude quotidienne.





“Un endroit calme” (2018)

Les extraterrestres ont également envahi la terre dans “A Quiet Place”. Le succès surprise de 2018 prévoyait néanmoins des tonalités plutôt calmes pour notre présent actuel: au lieu de célébrer la guerre spectaculaire à la «Edge of Tomorrow», le film d’horreur envoie ses protagonistes en tournée à voix basse. Seuls ceux qui sont calmes peuvent échapper aux extraterrestres sensibles au bruit, mais invincibles par ailleurs. Les survivants comptent donc beaucoup et souvent sur l’isolement dans un environnement le plus calme possible.

D’innombrables personnes partout dans le monde sont en fait involontairement coincées dans leurs quatre murs en 2020. Mais après tout, aucun extraterrestre n’est à blâmer pour cela – et nous sommes au moins autorisés à parler à un volume normal.





«Terminator: Dark Fate» (2019)

2020 est – ou sera – une année décisive pour la pérennité de l’humanité. Du moins en ce qui concerne Terminator: Dark Fate. Dans le film, l’un des robots tueurs têtus voyage dans le temps pour changer l’avenir du monde en faveur des machines. Cependant, il a – encore une fois – fait le calcul sans Sarah Connor et le T-800.

Heureusement, jusqu’à présent, il ne semble pas que nous devrons nous préparer à un soulèvement des boîtes de conserve cette année – même si les IA conquièrent de plus en plus de foyers avec Alexa, Siri and Co. Pour le moment, la technologie intelligente ne semble pas vouloir nous faire de mal.





“Pacific Rim” (2013)

D’accord, en fait, “Pacific Rim” ne jouera pas en 2020 – ou plutôt, pas seulement. Des points d’action importants tombent en 2013 (l’arrivée des extraterrestres) et dans une large mesure en 2025 (donc le pire reste à venir, yay!). Un virage central aura lieu en 2020: Raleigh Becket perd son frère, contrôle son robot de combat seul sur terre, puis se retire de la lutte active contre les Kaiju pendant des années.

Puisqu’aucun extraterrestre monstre de grande hauteur n’est apparu au cours des sept dernières années, 2020 devrait continuer à être relativement léger pour nous. La question de ce que nous aurons à nous offrir en 2025 reste passionnante.





“Real Steel” (2011)

“Real Steel” prouve que les robots ne peuvent pas seulement faire bonne figure dans les films de science-fiction en tant que méchants attaquants et ennemis de l’humanité. Le film nous présente une vision de 2020 dans laquelle plus que des robots à taille humaine ont remplacé les boxeurs humains sur le ring. La boxe robotique est devenue le sport le plus populaire au monde. Les combattants de métal dans le ring sont guidés par des commandes vocales et des commandes gestuelles – certains d’entre eux par d’anciens boxeurs à l’extérieur du ring.

Cela semble irréaliste? Vous n’avez pas vu un seul robot de boxe ces derniers temps qui vous convaincrait de la vérité de cette variante 2020? Pensez ensuite aux assistants domestiques intelligents comme Alexa et Siri! Ou votre robot aspirateur. Le fait que la technologie écoute les commandes vocales et le contrôle gestuel n’est plus un rêve du futur. Jusqu’à présent, aucun des assistants pratiques n’a montré d’ambitions sportives, mais cela ne signifie pas qu’il n’y a pas un petit Robo-Mike-Tyson là-bas qui n’attend que d’attirer votre attention.





“Mission sur Mars” (2000)

En tant que planète voisine directe, Mars suscite le désir des gens depuis des années. Mais non seulement les scientifiques recherchent diligemment un chemin vers la planète rouge, mais Hollywood a depuis longtemps découvert le corps céleste pour lui-même. Au moins, les créateurs de “Mission to Mars” étaient convaincus qu’en 2020, nous réussirions enfin à obtenir la première mission spatiale habitée sur le chemin.

Ce n’est pas une évaluation complètement irréaliste, après tout, le film est sorti en 2000. Un an plus tôt, Mars Climate Orbiter (MCO) de la NASA venait de se mettre en orbite autour de la planète rouge. Même si MCO avait été perdu à l’époque, nous aurions finalement dû arriver sur Mars un peu plus de 20 ans plus tard, non? Non? Alors peut-être l’année prochaine – ou la décennie …