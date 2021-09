Dragon Quest XII est développé par Square Enix et le studio japonais HexaDrive

Le studio japonais HexaDrive a révélé qu’il co-développerait Dragon Quest XII: The Flames of Fate aux côtés de Square Enix. HexaDrive a travaillé avec Square Enix à plusieurs reprises dans le passé, la collaboration la plus notable étant Final Fantasy XV.

Un peu de contexte : HexaDrive travaille principalement avec d’autres entreprises sur des projets assez importants. Par exemple, il a aidé à développer La Légende de Zelda : The Wind Waker HD avec Nintendo. En tant que tel, il est peu probable qu’HexaDrive ait son mot à dire sur Dragon Quest XII – il a probablement été créé à des fins techniques.

En tout cas, HexaDrive recrute actuellement pour Dragon Quest XII, ce qui laisse penser que le produit fini est encore loin, très loin. Square Enix a précédemment déclaré que l’histoire est terminée – mais il semble que le jeu lui-même ne fait que commencer.