Dragon Quest XI, Doom Eternal et de nombreux autres jeux à venir sur Xbox Game Pass ce mois-ci

Tendance FP03 déc.2020 11:46:38 IST

Microsoft a annoncé le prochain lot de titres Xbox Game Pass qui comprendra des jeux populaires comme Contrôle et Dragon Quest XI dans sa sélection. Microsoft propose 17 nouveaux jeux (l’une de ses plus grandes offres) dans le cadre de sa gamme de décembre pour le service Xbox Game Pass sur consoles, PC et appareils Android. Contrôle rejoindra le service le 3 décembre pour les consoles et Android.

Le même jour, Doom éternel fera ses débuts sur Xbox Game Pass sur PC, tandis que Rage 2 sera disponible sur les appareils Android. Havre et Slime Racer fera ses débuts sur consoles et PC, tandis que Va-11 Hall-A: Cyberpunk Bartender Action sera disponible sur PC. Le jeu Oui, votre grâce sera disponible sur console, PC et Android.

Xbox a partagé la nouvelle sur Twitter, en écrivant: « Ils ont dit que nous ne pouvions pas intégrer 17 jeux dans un seul article » à venir « . Regardez-nous maintenant. »

Ils ont dit que nous ne pouvions pas intégrer 17 matchs dans un seul article «à venir». regardez-nous maintenanthttps: //t.co/Uut2xuimuO pic.twitter.com/boV0sPJaaT – Xbox Game Pass (@XboxGamePass) 1 décembre 2020

Selon un communiqué publié par Microsoft, pour adoucir l’accord, pour une durée limitée à compter du 3 décembre, les joueurs peuvent obtenir leurs trois premiers mois pour 1 €. Ils ont ajouté qu’à partir du 15 décembre, tous les titres EA Play seront également disponibles sur PC.

Selon la déclaration, Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – Édition définitive, qui suit le périlleux voyage de Le luminaire alors qu’il tente de découvrir le mystère de son destin sera disponible sur console et PC à partir du 4 décembre. En outre, Appel de la mer, qui parle d’une femme énigmatique sur les traces de l’expédition de son mari disparu, sera disponible sur Android, Console et PC à partir du 8 décembre.

Les autres jeux qui seront inclus sont:

· Sanctuaire de monstres pour Android et Console à partir du 8 décembre

· Starbound pour PC à partir du 8 décembre

· Jusqu’au bout pour console et PC à partir du 9 décembre

· Assetto Corsa pour Console et Android à partir du 10 décembre

· Bêtes de gangs le 10 décembre pour Android et Console

· GreedFall pour Android, console et PC à partir du 10 décembre

· Superhot: suppression du contrôle mental pour Android et Console à partir du 10 décembre

· Yooka-Laylee et l’impossible repaire pour Android, Console et PC à partir du 10 décembre.

La déclaration ajoute qu’à partir du 3 décembre, les membres Ultimate auront également une nouvelle façon de jouer à des jeux compatibles avec le cloud via leurs appareils Android, grâce aux commandes Xbox Touch.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂