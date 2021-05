Dragon Quest 35th Anniversary définit la diffusion en direct du 26 mai

La série Dragon Quest célébrera son 35e anniversaire avec un livestream plus tard ce mois-ci contenant « les dernières informations sur ce qui se passe – et ce qui est encore à venir – dans le monde de Dragon Quest ». Programmée du 26 au 27 mai 2021 (en fonction de votre fuseau horaire), la vitrine numérique sera disponible en anglais pour la toute première fois dans l’histoire de la franchise. Les traductions se feront sur place et le concepteur de jeux Yuji Horii sera un invité spécial ce jour-là.

La diffusion en direct débutera à 20h30 PDT / 23h30 EDT / 04h30 BST, le fuseau horaire britannique devant rester en place jusqu’aux premières heures du 27 mai 2021. La vidéo elle-même affiche actuellement le message: « Présentation du prochain line-up dans la série Dragon Quest. » Par conséquent, il est identique de supposer que de nouveaux titres seront annoncés dans le cadre de l’événement. Nous avons déjà espoir d’une révélation de Dragon Quest XII en conséquence.

Que voulez-vous voir ensuite de Dragon Quest? Partagez vos annonces de rêve dans les commentaires ci-dessous.