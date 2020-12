Dragon Quest 3 reproduit à l’aide du logiciel de feuille de calcul Excel

Excel, le tableur de Microsoft, a été utilisé pour recréer de nombreuses choses, telles que des jeux de stratégie ou des boîtes à rythmes. Certains sont utilisés avec l’aide de Visual Basic, mais pas toujours. Un programmeur japonais a récemment reproduit le RPG classique Dragon Quest 3 sans utiliser Visual Basic.

Le créateur, Papa Sensei, présente le jeu dans une vidéo YouTube. Les joueurs ont un bref aperçu de la façon dont le jeu a été recréé et le voient en action. Avec une vidéo du jeu est un lien pour jouer au jeu dans Excel.

Le jeu est enregistré au format XLSX. Le jeu commence à l’endroit de départ, le royaume d’Aliahan, où le héros commence son aventure.

Dragon Quest 3 a été initialement lancé en février 1988 pour la NES. Depuis sa sortie, le jeu a été porté sur Super Nintendo, PlayStation 4, Nintendo Game Boy, 3DS et Switch, ainsi que sur iOS et Android. En 2017, Square Enix recréé Aliahan sur la PS4 en utilisant Unreal Engine 4, mais rien de plus n’est venu de la révélation à l’époque.

Dragon Quest 3 commence le 16e anniversaire du héros, qui était l’enfant du guerrier légendaire Ortega. Le héros se voit confier une mission importante par le roi pour perpétuer l’héritage d’Ortega et vaincre Baramos, le seigneur démon du royaume des ténèbres.

Les contrôles impliquent de cliquer sur un contrôleur en bas à droite de l’écran. Malheureusement, les joueurs ne peuvent pas utiliser leur clavier, ce qui serait beaucoup plus facile.

De là, le joueur marche sur la carte du monde, où il rencontre sa première bataille. L’effet de combat aléatoire est reproduit, puis les joueurs sont dirigés vers l’écran de combat. Tout est recréé à l’aide d’Excel, des statistiques des monstres aux options de combat du héros. Les effets de tremblement d’écran et d’attaque apparaissent également.

Malheureusement, le jeu uniquement sur Excel a quelques revers. Il n’y a pas de musique de fond ni d’effets sonores. Le programmeur déclare qu’il ne savait pas comment inclure du son sans utiliser Visual Basic.

En prime, environ 90 secondes plus tard, le dauphin Microsoft Office Assistant Kairu, exclusif au Japon, apparaît comme un ennemi. Il lance un « Que voulez-vous savoir? » attaque qui a frustré de nombreux utilisateurs d’Office.

Le jeu comprend une option pour modifier les statistiques de l’ennemi. Ceci est situé sur la deuxième page de la feuille de calcul.

Papa Sensei a écrit sur ses expériences de recréation du jeu dans Excel sur son blog. La feuille de calcul est disponible au téléchargement et à la lecture maintenant via Excel, mais le contenu n’est disponible qu’en japonais.