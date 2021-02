Dragon Blood, les nouveautés de DOTA 2

Si Netflix ne le fait pas, cela n’existe pas. Nous avons déjà la bande-annonce d’anime de Dota: Dragonborn vue pour la condamnation.

Pour la liste déjà longue d’anime, de séries ou de films que Netflix a commencé à faire sur les jeux vidéo, nous avons déjà une avance de plus. Il s’agit de Bande-annonce de l’anime Dota. Et oui, comme son nom l’indique, il se situe dans l’univers de jeu de Valve.

L’anime arrivera le le 25 mars prochain à la plateforme et il s’appellera officiellement Dota: Dragon Blood. Il comprendra un total de huit épisodes. Et nous pouvons rendre grâce, car rappelez-vous que Castlevania est venu avec seulement quatre chapitres. Et très peu de choses qui nous ont duré.

L’anime complète l’univers de DOTA lui-même dans une perspective que nous n’avions pas vue auparavant. Pour ce faire, il utilisera Davion, un chevalier dragon qui devra faire face à de nombreux petits problèmes dans lesquels les scénaristes vont le mettre.

Le studio en charge de l’anime est Studio MIR, qui s’est déjà occupé de l’anime Voltron de Netflix lui-même. Au fait, hautement recommandé. Cela a été annoncé par le compte officiel, à la fois Netflix et le jeu DOTA 2 Sur Twitter et autres réseaux sociaux.

Nous sommes ravis d’annoncer une toute nouvelle série animée explorant l’univers Dota comme jamais auparavant. En tant que fans de Dota et de sa communauté mondiale passionnée, nous sommes impatients de partager cette nouvelle aventure avec vous lors de sa première sur Netflix le 25 mars. Https://t.co/rHcL5QSi5b – DOTA 2 (@ DOTA2) 17 février 2021

Nous savons peu de choses sur cet anime que l’on ne voit pas dans la bande-annonce. Comme on peut le voir, c’est un mélange de l’animation plus traditionnelle avec des touches de CGI. Mais ne vous inquiétez pas, Studio MIR lui-même l’a mis à profit dans ses autres projets. La légende de Korra, par exemple, a été l’une des premières à le montrer. Mais ils ont également travaillé sur Voltron, comme nous l’avons dit, et sur la nouvelle saison de The Young Justice League.

Pour couronner le tout, ce sont eux qui sont en charge du film d’anime The Witcher. Alors, bien sûr, ils ne manquent pas de travail.