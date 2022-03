Dragon Ball Super: Super Hero – La deuxième bande-annonce du film d’animation révèle de nouvelles informations sur l’histoire

La sortie en salle japonaise de Dragon Ball Super : Super héros se rapproche et publie à juste titre le site officiel du film d’animation la deuxième bande-annonce. Cela nous montre non seulement des tonnes d’action, mais nous donne également de nouvelles perspectives sur l’histoire de l’aventure.

Gohan doit sauver son petit Pan !

Nous savons déjà que cette fois Son Gohan et son mentor Piccolo devrait être mis au point. Vos adversaires seront les deux cyborgs Gamma 1 et Gamma 2, ceux des ressuscités Armée du ruban rouge ont été créés. La particularité de ces adversaires, c’est qu’ils se considèrent comme des super-héros et croient donc qu’ils font quelque chose de bien dans le monde.

La nouvelle bande-annonce révèle maintenant que le nouveau chef de l’armée Pan, la fille de Son-Gohan ont kidnappé. Notre jeune héros et son ancien professeur devraient donc se réjouir de une mission de sauvetage donner pour libérer la jeune fille de la violence de l’organisation criminelle. Quel rôle dans Dragon Ball Super : Super Hero Son Goku et Vegeta jouera, il reste à voir.

Un autre détail intéressant dont les fans discutent actuellement dans le monde entier est un appareil puissant, que nous voyons vers la fin de la bande-annonce. Les responsables ont déjà confirmé que tous les personnages qui apparaîtront dans le film d’animation n’ont pas encore été révélés. Une théorie populaire des fans parle actuellement d’un retour du Cellule du méchant Dragon Ball Z la fin.

De plus, les fans, dans la plus pure tradition de la série, peuvent bien sûr revenir sur toutes sortes de choses. combats visuellement époustouflants Soyez heureux. Soit dit en passant, avec « Dragon Ball Super : Super Hero », la franchise s’aventure sur un nouveau territoire technique, car il s’agit de le premier film CGI de la série. Les nouvelles scènes de la nouvelle vidéo, qui incluent Son Gohan en tant que Super Saiyan, semblent prometteuses.

Comme ses prédécesseurs, le prochain long métrage d’animation est réalisé en studio Animation Toei. Tetsuro Kodama (« The Bears’ School ») est le réalisateur, tandis que Jae Hoon Jung (« Dragon Ball Z: Clash of the Gods ») est à bord en tant que directeur CGI. Créateurs de Dragon Ball Akira Toriyama pendant ce temps, contribue au scénario et à la conception des personnages de l’aventure à l’écran.

Un nouveau visuel clé pour Dragon Ball Super : Super Hero

Dragon Ball Super : le super héros commence le 22 avril 2022 dans les cinémas japonais. Le film a actuellement une sortie au cinéma allemand pas encore. Puisque KAZÉ Anime a déjà amené les prédécesseurs dans nos cinémas, les chances pour le nouveau film ne devraient pas être trop mauvaises.