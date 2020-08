Dragon Ball Super: le manga actuel bat des records de ventes

Comme Dragon Ball Z et plus tard aussi Dragon Ball GT ont pris fin, une période sombre s’est levée pour les fans de la franchise, qui n’était éclairée que par l’un ou l’autre film. Mais ensuite vint Dragon Ball Super lancé, une suite qui comble l’écart de dix ans entre la défaite de Boo et le tournoi où Son Goku rencontre la renaissance de Boo, Oob.

Dragon Ball Super: Manga établit un nouveau record de ventes

Même si le Anime sur cette ramification de Dragonball a pris fin depuis 2018, une nouvelle édition est encore régulièrement publiée pour la version manga, qui raconte de nouvelles aventures du Guerriers Z autour Son Goku et Végéta raconte. Le manga est actuellement dans le numéro 13 et donc au milieu de la Arc de prisonnier de la patrouille galactique.

Puisque les fans meurent déjà de faim et n’obtiennent rien de nouveau en termes d’anime, ils se tournent de plus en plus vers le manga pour leur dose régulière d’action super Saiyan. Ce qui a finalement conduit le manga actuel à enregistrer des ventes plus fortes que jamais. Déjà dans la première semaine après la publication du treizième manga, presque 113 000 exemplaires vendu, qui est un nouveau record pour la série manga.

Les chiffres ne sont cependant pas tout à fait surprenants, car les dernières semaines ont montré que les fans adoraient le nouvel Arc. scélérat Moro est si populaire que certains fans de Dragonball ont pris la peine d’animer une courte vidéo dans laquelle le mangeur de planète peut être admiré sous forme d’anime. On peut donc s’attendre à ce que les ventes continuent d’augmenter.

Je viens de terminer ce panel manga et maintenant je peux enfin passer à l’action réelle. J’espère que je pourrai réussir cela et animer tout le chapitre du début à la fin. Et avant que Toei ne me batte pic.twitter.com/mM5kL8EcjP – Jalen (@ Fryerstudios100) 15 août 2020

Dragon Ball Super: pas de fin en vue

Bien que la franchise existe depuis 1984 et ait pris fin plus d’une fois, les fans ne peuvent tout simplement pas se lasser des aventures de Son Goku. Bien que l’inventeur Akira Toriyama soutienne conceptuellement les nouvelles histoires, c’est le dessinateur Toyotaroqui met en œuvre le concept narratif et le dessin depuis Dragon Ball Super.

Toyotaro devrait être connu de ceux d’entre vous qui connaissaient les histoires non officielles de Dragon Ball AF se sont livrés. L’une des raisons pour lesquelles ces dessins et mini-arcs étaient si populaires et compris par beaucoup comme des œuvres officielles était l’incroyable talent de Toyotaro, qui a su ravir de nombreux fans avec ses créations. En fin de compte, son travail l’a également aidé à concevoir maintenant le manga officiel.

© Akira Toriyama / Tōei Animation

Le manga pour Dragon Ball Super existe depuis 2015 et est traduit en allemand depuis le 2 mai 2017 Carlsen Manga libéré.

Le travail diffère un peu de la version anime dans certains détails, et le Saga du congélateur doré pas adapté dans le manga, car il était déjà disponible lors de la sortie du film Résurrection F a été mis en œuvre par Toyotaro en 2015, qui a presque la même intrigue que dans la série animée.

