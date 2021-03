Dragon Ball Super: Beerus enseigne à Vegeta l’art de la destruction

Depuis le début de Dragon Ball Super avoir les deux Son Goku et son éternel rival Vegeta a fait d’énormes progrès. Alors que notre héros dans l’ange chuchote un nouveau professeur pour son Ultra instinct trouvé semble aussi Végéta avoir trouvé un nouveau mentor: Beerus. Ceci explique à son élève comment la destruction des choses et des êtres vivants fonctionne.

Comment cela fonctionne exactement et comment le duo différent fonctionne dans le nouveau chapitre manga, nous voulons regarder de plus près avec vous ci-dessous. Mais Attention, spoilers devant!

Dragon Ball Super: Vegeta reçoit un tutorat pour détruire de Beerus

Alors que dans les profondeurs de l’espace granola pour le guerrier le plus puissant du 7ème univers a été, Pendant ce temps, Goku et Vegeta s’entraînent sur la planète de Lord Beerus. Bien qu’il ait hésité à s’opposer dans les derniers chapitres, le dieu de la destruction apparaît maintenant dans une certaine mesure assumer un rôle d’enseignant pour Vegeta. Après l’avoir vu une vérité choquante avait révélé, il le donne maintenant dans une certaine mesure dans le chapitre actuel « Dragon Ball Super » quelques cours de destruction.

Vegeta les veut Technique de « destruction » des dieux apprendre, mais a beaucoup de mal. Bien qu’il réussisse à détruire une petite pierre, Beerus lui dit que son approche est erronée. Les dieux de la destruction ne détruiraient pas seulement les choses ou les êtres vivants, ils le feraient pour anéantir complètement leur existence. Alors tu le ferais Transformez «quelque chose» en «rien». Si cette technique est effectuée correctement, l’objet détruit émet également une grande quantité d’énergie sous la forme d’un explosion de.

Beerus montre à Vegeta sa technique de « destruction » / DRAGON BALL SUPER © 2015 par BIRD STUDIO, Toyotarou / Shueisha Inc.

Sur la base de cette explosion, Vegeta peut dire s’il utilise également la technique de «destruction» des dieux exécuter correctement. Peu de temps après cette déclaration, le prince Saiyan réussit, au moins détruire un petit caillou. Bien sûr, ses progrès ne restent pas non plus cachés à Son Goku et Whis. Confiant comme jamais, Vegeta promet qu’il le fera bientôt détruire des choses beaucoup plus grandes peut.

Ce développement devrait également indiquer que Vegeta la leçon de Lord Beerus pris à cœur du chapitre précédent. Le Dieu de la Destruction avait conseillé à son «élève» qu’il devait laissant derrière lui son passé et celui du Saiyanpour continuer à avancer et à rivaliser avec les dieux.

Vegeta détruit avec succès un caillou / DRAGON BALL SUPER © 2015 par BIRD STUDIO, Toyotarou / Shueisha Inc.

Lui et Goku auront probablement besoin des nouvelles capacités de Vegeta très bientôt, car ils le seront probablement déjà dans le chapitre suivant sous la forme du granola chasseur de primes le sien le plus grand défi à ce jour visage. Comment ils peuvent se défendre contre le guerrier le plus puissant de l’univers, nous le découvrons dans le 71e chapitre « Dragon Ball Super », qui a été publié sur 20 avril 2021 apparaît à MANGA Plus.