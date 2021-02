« Dragon Ball » classé premier dans le rapport fiscal de Bandai Namco

Depuis que « Dragon Ball » a été créé par Akira Toriyama, la franchise a trouvé des moyens d’encourager ses fans à dépensez de l’argent pour vos héros. Qu’il s’agisse d’anime ou de marchandise, il y a quelque chose dans Goku qui déverrouille les portefeuilles, et un nouveau rapport fiscal montre que beaucoup est encore vrai.

Résultats du 3ème trimestre de l'exercice 2021 de Bandai Namco. Comme pour le dernier trimestre, DB est toujours n ° 1 et toujours en hausse année après année par un petit montant. BN s'attend cependant à ce qu'il soit en baisse d'ici la fin de l'année.

8 février 2021





La mise à jour est une gracieuseté du dernier rapport fiscal de Bandai Namco. La société a récemment publié son analyse du troisième trimestre, et c’est là que Bandai Namco a fait une ventilation de ses adresses IP Le plus vendu. Bien sûr, Dragon Ball a fait la liste et est arrivé à la première place une fois de plus.

En réalité, « Dragon Ball » a pris une énorme avance avec ses bénéfices au troisième trimestre 2021. La propriété intellectuelle a généré près de 91 milliards de yens depuis le début de l’exercice.

C’est plus que cette période de l’année dernière. En 2020, « Dragon Ball » avait gagné environ 88 milliards de yens jusqu’à présent. Cependant, «Dragon Ball» devrait globalement baisser en 2021 par rapport à l’année précédente.

Actuellement, Bandai Namco attend que « Dragon Ball » a fait environ 110 milliards de yens à la fin de cet exercice. À la fin de 2020, Dragon Ball avait levé près de 135 milliards.

Il y a une nette diminution de ces chiffres, mais c’est logique. Il n’y a pas de versions majeures de « Dragon Ball » d’ici la fin de l’année fiscale, donc Dragon Ball sera probablement déçu.