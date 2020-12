Dragon Age Voice Actor se lance dans une étrange tirade sur Twitter contre le retrait du producteur de BioWare

Quand les nouvelles ont éclaté la semaine dernière BioWare GM Casey Hudson et Dragon Age le producteur exécutif Mark Darrah a soudainement «pris sa retraite» de la société, beaucoup Twitter pour leur souhaiter bonne chance.

Ensuite, il y a ce type …

Greg Ellis, un doubleur de la franchise Dragon Age qui a donné vie à Cullen et Anders, s’est lancé dans une diatribe publique vraiment bizarre sur Twitter à Darrah qui a laissé toute la communauté des joueurs se gratter la tête dans la confusion.

La réponse n’a absolument pas été en faveur d’Ellis, ce qui a apparemment aigri la base de fans sur lui et met en péril son opportunité continue avec la franchise fantastique.

Quand Darrah a envoyé un tweet parlant de sa retraite, Ellis a frappé, commentant que c’était «un soulagement pour beaucoup d’autres».

Et un soulagement pour beaucoup d’autres. Je travaille avec vous depuis plus de 10 ans en tant que voix de Cullen (et Anders) @Dragon Age et je n’ai jamais travaillé avec plus de fausse entreprise DISLOYALE, duplicite Votre * démission * forcée est une victoire pour @bioware , ses employés et en particulier les fans. – realgregellis.com 🏴‍☠️ (@ellisgreg) 4 décembre 2020

«Je travaille avec vous depuis plus de 10 ans en tant que voix de Cullen (et Anders) @DragonAge et je n’ai jamais travaillé avec une fausse entreprise plus déloyale et duplicative. Votre « démission » forcée est une victoire pour @BioWare, ses employés et en particulier les fans. «

Alors que certains ont peut-être ignoré l’évidente pêche à la traîne, Darrah a répondu avec un message de condamnation retentissant le 4 décembre, qui est une journée d’appréciation des fans pour la franchise appelée Dragon Age Day.

Y a-t-il un monde où vous imaginez que votre comportement à mon égard et à la communauté en général vous amènerait JAMAIS à être embauché sur un jeu Dragon Age? – Mark Darrah (@BioMarkDarrah) 4 décembre 2020

«Salut Greg,» dit Darrah. «Je vous laisse glisser depuis un moment, mais je pense que Dragon Age Day est peut-être le jour où cela se termine. Y a-t-il un monde où vous imaginez que votre comportement à mon égard et à la communauté en général vous amènerait JAMAIS à être embauché sur un jeu Dragon Age? Je ne sais pas si c’est performatif d’une manière ou d’une autre pour attirer l’attention d’un groupe différent, mais cela ne vous fera certainement pas aimer une entreprise qui se soucie de son apparence publique. «

Avant que tout cela ne se produise, l’écriture semblait être sur le mur quand il s’agissait d’Ellis et de son emploi continu dans le cadre de projets BioWare. Il a été accusé d’être transphobe et raciste, ce à quoi Darrah a directement répondu.

«Comme vous, il est important pour nous que les personnes avec lesquelles nous travaillons soient alignées sur nos valeurs BioWare», a déclaré Darrah le 31 août. Jeu. »

Ellis a poursuivi en disant que Darrah a été forcé de démissionner de BioWare, notant qu’il se tournait vers «quelques bigots aux petits esprits». S’il est possible que cette démission ait été forcée, il n’y a absolument aucune preuve concrète de cela.

BioWare est depuis longtemps connue comme une entreprise à l’esprit communautaire qui évite à tout prix les dramatiques publiques. Si Ellis ne s’était pas déjà disqualifié de revenir pour Dragon Age 4, il est possible que son mandat soit terminé.