Dragon Age 4: The Dread Wolf Rises apparaît dans la première bande-annonce

Dragon Age 4: Le loup effrayant se lève était sur cette année Les Game Awards honoré avec une première bande-annonce. Dans celui-ci, nous avons enfin un aperçu plus détaillé du loup-garou éponyme et tant attendu et du nouveau monde épique du jeu!

Le premier trailer de Dragon Age 4 avec Solas

Jusqu’à présent, les développeurs de BioWare se sont gardés couverts d’informations sur la partie 4e Dragon Age. Mais maintenant, nous pouvons enfin avoir une impression du cadre et de l’atmosphère de « Dragon Age: The Dread Wolf Rises ».

Démons, dragons et lyrium rouge, ils sont tous à nouveau ancrés dans l’âge sombre. La bande-annonce promet également le retour de certains visages familiers. Parce que la voix off n’appartient à personne d’autre que Varric Tethrasque nous avons déjà comme compagnon Dragon Age 2 et Dragon Age: Inquisition connaître. Et n’oubliez pas c’est Solas, le loup-garou destructeur de monde, ce que les dernières secondes de la bande-annonce prouvent enfin.

C’est à quel point le premier regard sur la nouvelle partie de Dragon Age est beau. © BioWare

Qui est le protagoniste? Le teaser parle d’un héros complètement nouveau, apparemment encore un compagnon qui l’accompagnera dans son voyage. On dit que c’est une personne à laquelle personne ne s’attendait, qui n’a pas annoncé de prophétie ou autre.

Ce que cela signifie exactement n’est pas encore clair. Nous pouvons créer un personnage sans aucun arrière-plan que nous pouvons raconter toute une histoire selon nos propres idées.

Dans la lutte contre le lyrium rouge et les démons maléfiques, nous semblons raconter notre propre histoire. © BioWare

Cependant, il n’y avait pas encore de date de sortie. Les scènes présentées en sont toutes encore aux premiers stades de développement et aucune ne semble représenter le gameplay final. Mais la bande-annonce est un premier pas vers plus d’informations sur « Dragon Age 4 », dont certaines suivront, espérons-le, dans un proche avenir.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂