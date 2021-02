Drag Race UK: la sortie de Ginny Lemon devient un mème hilarant

Ginny Lemon a fermement consolidé sa position dans les livres d’histoire de Drag Race UK.

RuPaul’s Drag Race UK continue de livrer le drame semaine après semaine. L’épisode de jeudi soir (4 février) a vu l’hôte des reines Gloire du matin, leur propre émission de télévision de jour, avec l’aide de la présentatrice de télévision écossaise et juge invitée Lorraine Kelly. Les reines ont ensuite pris la piste pour une extravagance sur le thème de Monster Mashup.

Malheureusement, Ginny Lemon est devenue la quatrième reine à sashay après s’être retrouvée enfermée dans une bataille de synchronisation labiale contre sa soeur BFF. Et mon garçon, était-ce dramatique.

Au lieu de danser en synchronisation labiale, Ginny a simplement fait un bisou et a quitté la scène, au grand choc de toutes les autres reines et téléspectateurs. Sister Sister ne semble pas avoir remarqué, cependant, continuant sa performance et fouettant sa queue de cheval bleue à travers la scène jusqu’à «Keep Me Hangin ‘On» de Kim Wilde.

LIRE LA SUITE: Les meilleurs mèmes de la saison 2 de Drag Race UK



La sortie dramatique de Ginny Lemon de Drag Race UK est devenue un mème hilarant. Image: BBC

« J’étais contre ma sœur et je ne pouvais tout simplement pas. Je l’aime trop, » dit Ginny. « Je suis prêt à rentrer à la maison, je suis assommé. J’aurais regretté d’avoir essayé de me battre contre quelque chose contre lequel je ne voulais pas me battre. Je ne pense pas avoir été retiré de la compétition. . Je l’ai fais pour moi. »

La sortie dramatique de Ginny de la compétition a été un choc, mais c’était aussi la création d’un mème hilarant.

Ginny a vraiment dit: « Prends cette porte de sortie de secours, je m’en vais. »

Elle est assommée, babs.

Honnêtement. Ginny est le moment.

La sortie Ginny Lemon est maintenant une chose.

Bientôt: Ginny Lemon et Sister Sister dans The Invisible Man 2.

En hurlant.

Les juges étaient tous secoués.

Michelle Visage fournit le commentaire d’expert.

.

