Dr. Stone Chapitre 197 Date de sortie, spoilers et où lire?

Dr. Stone est une fiction basée sur la science qui tourne autour des aventures de Senkuu dans la restauration de l’humanité. Le chapitre 197 du Dr Stone est prévu à l’heure. Cependant, tout changement de dernière minute sera mis à jour. Le chapitre précédent avait tout pour dire que Suika pourrait être le prochain plus grand scientifique. Cet article contient tout ce que vous devez savoir sur le chapitre 197 du Dr Stone.

Dr STONE, Ch. 196: La scientifique Suika à la rescousse! Le destin du monde repose entre ses petites mains. Lisez-le GRATUITEMENT à partir de la source officielle! Lisez-le GRATUITEMENT à partir de la source officielle! https://t.co/FIYsrzSaCw pic.twitter.com/bbQyujw561 – Saut Shonen (@shonenjump) 16 mai 2021

Suika réussit à sauver Senkuu et les autres, tout comme nos prédictions dans le dernier chapitre. Elle savait que le fluide pourrait être sa seule chance de ramener Senkuu et les autres. Les statues étaient toutes alignées et il n’y avait pas beaucoup de trace de fluide. Suika porte le manteau de Senku qui a une formule écrite E = mc2. Le manga est à un stade où chaque humanité est presque effacée à part elle-même.

Elle trouve la recette du fluide de réveil. Suika comprend que l’apprentissage et la compréhension du concept sont deux choses différentes. Elle lit la méthode de l’art électrifié et le processus d’Ostwald pour comprendre les éléments du fluide.

Chapitre 197:

Suika trouve différentes méthodes pour préparer le fluide. elle considère toutes les 3 options. Mais la méthode courte s’avère beaucoup plus difficile. Elle travaille très dur avec l’acide suplurique et l’électricité mais rien n’y fait. Après les tentatives infructueuses, elle considère la méthode traditionnelle. Cela dit qu’il lui faudra peut-être enterrer le mélange dans le sol pendant un an, mais Suika est prête pour l’attente.

Il lui faut sept ans pour préparer le fluide de réveil. Mais c’est le succès qui compte. Suika pense que Senkuu a dû l’oublier mais dès que la pierre se fissure, ils partagent un moment d’émotion où Senkuu est très fier de son jeune scientifique.

Dr Stone Chapitre 197 Date de sortie

Le Dr Stone semble être dans les temps après sa pause de la semaine dorée. Par conséquent, le chapitre 197 de Dr. Stone sortira le 23 mai 2021. En cas de retard ou de mise à jour du manga, le chapitre sera mis à jour avec les informations nécessaires.

Où pouvez-vous lire le chapitre 197 du Dr Stone?

Tout comme les autres chapitres, Dr. Stone est officiellement disponible dans Viz Media, Mangaplus et le manga hebdomadaire shonen de Shueisha. Les deux sites Web exigent que vous deveniez membre pour lire les chapitres. Cependant, vous pouvez lire gratuitement les trois derniers chapitres.

C’est tout à propos du chapitre 197 de Dr. Stone. Pour plus de mises à jour, restez à l’écoute de 45Secondes.fr.