Dr Dre Vs. Diddy pourrait en fait se produire sur Verzuz

Swizz Beatz et Timbaland ne diront pas non à une éventuelle bataille entre Diddy et le Dr Dre sur Verzuz.

Tout comme la façon dont le public théorisera sur les matchs de rêve sur le ring de boxe, Timbaland et Swizz Beatz ont offert au monde l’opportunité de confronter leurs artistes et rappeurs préférés sur Verzuz. Lancement de la deuxième saison du phénomène diffusé en direct avec Gucci Mane Vs. Jeezy, Timbo et Swizz laissent les confrontations à venir entre les mains de l’univers après avoir initialement cru qu’il ne serait pas possible de réunir ces deux hommes. Les fans de la série se demandent quelles batailles vont suivre, certaines personnes plaisantant sur les adversaires potentiels de Drake, et il semble que nous pourrions nous rapprocher de l’éventuel master-choc entre deux des plus grandes légendes de la musique de tous les temps: Dr.Dre et Diddy.

Lester Cohen / WireImage / Lors d’un récent segment de TMZ Live, Timbaland et Swizz Beatz ont parlé de leur émission ultra-réussie avec Instagram Live et Apple Music, évoquant la possibilité d’un combat entre Diddy et le Dr Dre, qui pourrait en fait être en préparation. Ou, du moins, Swizz semble à moitié convaincu que cela pourrait devenir une chose légitime. Après qu’Harvey Levin ait demandé à Timbo si Diddy et Jay-Z était une possibilité – ce à quoi ils ont expliqué qu’il y avait une « faible chance » que cela se produise – les hôtes se sont demandé si ce même match, sauf avec le Dr Dre, était possible. . «Maintenant, c’est quelque chose de différent», a déclaré Swizz, apparemment plus optimiste qu’ils pourraient obtenir les deux gros frappeurs dans la série. « Tout le monde a ces souhaits magiques qu’il veut [to see on Verzuz] mais l’univers a apporté ces souhaits magiques, donc je ne peux même pas dire ce qui ne va pas arriver parce que beaucoup de Verzuz, tout comme le dernier que nous avons vu, tout le monde a dit que cela ne pouvait pas arriver. Droite? Alors maintenant, nous laissons l’univers naturellement faire bouger les choses. « Il s’est fait un devoir de laisser celui-ci en l’air, mais on a vraiment l’impression que quelque chose pourrait être en préparation. « Je ne vais pas dire non », a ajouté Swizz à propos de la possibilité que le Dr Dre affronte Diddy sur la scène de Verzuz. « Je ne dirai plus jamais non. » [via]