Doug Emhoff parle de la critique de Harris, de son rôle unique en tant que deuxième gentleman

Dans sa première interview en tête-à-tête depuis l’investiture, Doug Emhoff a défendu la vice-présidente Kamala Harris contre les attaques républicaines et a déclaré qu’elle avait « probablement » été traitée différemment parce qu’elle était une femme de couleur.

Le premier deuxième homme de l’histoire des États-Unis s’est entretenu avec le correspondant en chef de NBC News à la Maison Blanche et co-présentateur de Weekend 45secondes.fr, Peter Alexander, lors d’une visite à Chicago pour promouvoir les vaccinations contre le COVID-19.

On a demandé à Emhoff si Harris avait été traitée différemment après être devenue la première femme et la première femme de couleur à être élue vice-présidente.

« Probablement, mais alors ? Elle a fait face à des défis en tant que révolutionnaire toute sa carrière », a déclaré Emhoff. « Lorsque vous brisez des barrières, il y a une rupture, et la rupture signifie que vous pouvez parfois vous couper, mais ce n’est pas grave. Cela en vaut la peine car elle laisse un chemin aux autres. »

Emhoff s’est entretenu avec Alexander peu de temps après que la Maison Blanche a annoncé mercredi que Harris se rendra à la frontière américano-mexicaine pour la première fois depuis son élection. Les républicains du Congrès et l’ancien président Donald Trump l’ont critiquée pour ne pas être venue plus tôt et affirment qu’elle ne le fait que maintenant parce qu’un groupe de républicains de la Chambre se rend à la frontière avec Trump la semaine prochaine.

Harris s’est rendu au Guatemala plus tôt ce mois-ci dans le but de s’attaquer aux causes profondes de la migration vers le nord.

« Écoutez, Kamala Harris n’est motivée par aucun problème politique ou pression politique », a déclaré Emhoff. « Elle fait vraiment ce qu’il faut pour ce travail très important que le président lui a confié.

« Personne ne veut voir quelqu’un qu’il aime attaqué ou critiqué, mais cela fait partie de ce à quoi elle s’est engagée dans cette vie de service public, et elle a passé toute sa carrière dans la fonction publique en tant qu’avocate à des postes élus, alors regardez, c’est partie du territoire. »

Emhoff a quitté sa propre carrière réussie d’avocat en Californie pour soutenir Harris dans ses ambitions politiques.

« Les hommes doivent s’engager et défendre les personnes qu’ils aiment et le montrer », a-t-il déclaré. « C’est viril d’aimer et de se soucier des autres. »

Il y a eu un moment précis le 19 janvier au Lincoln Memorial où Emhoff a compris qu’il faisait partie de l’histoire, un jour avant l’investiture de Harris et du président Joe Biden.

« C’était le mémorial COVID sur les marches de Lincoln et l’étang réfléchissant, et c’est là que ça m’a vraiment frappé », a-t-il déclaré. « Oh mon Dieu, c’est vraiment en train de se produire. »

Emhoff a également connu les feux de la rampe pour des moments plus légers, comme devenir viral sur TikTok le jour de l’inauguration pour une vidéo le montrant luttant pour déterminer de quel côté de Harris se tenir et être filmé en train de faire des bisous à Harris avant le discours conjoint de Biden au Congrès. en avril.

« Parfois, elle et moi nous regardons et je lui dis : ‘Tu es le vice-président des États-Unis’ et elle dira : ‘Tu es le deuxième gentleman des États-Unis’. « C’est un peu surréaliste, mais encore une fois, vous devez garder ces moments en couple et c’était juste nous. »

Emhoff a également été interrogé sur la possibilité de devenir un jour le premier « premier gentleman » du pays si Harris se présentait à la présidence.

« Nous sommes deux personnes qui ne parlent pas de ça », a-t-il déclaré. « Nous n’avons passé aucune seconde à en parler. Tellement concentrés sur la tâche à accomplir. »