Doppelgangers célèbres: 19 paires de célébrités que nous avons du mal à distinguer

Bryce Dallas Howard a été si souvent confondu avec sa compatriote rousse Jessica Chastain qu’elle a une fois synchronisé les lèvres avec une chanson sur le mélange.

Et juste cette semaine, Chastain a publié une vidéo TikTok se moquant de sa ressemblance avec la star de « Jurassic World », écrivant: « Quand vous passez 20 ans à construire une carrière et qu’ils pensent toujours que vous travaillez à Jurassic Park. »

« Ce n’est pas le piège des parents, vous tous », a-t-elle légendé le message.

Voici 18 autres duos célébrités-doubles qui nous font faire des doubles prises.

Zooey Deschanel et Katy Perry

Getty/AP

Dans le clip de Katy Perry pour « Pas la fin du monde », Zoeey Deschanel est enlevée par des extraterrestres qui la prennent pour Perry, un clin d’œil à la ressemblance du couple.

Bien sûr, leurs caractéristiques similaires ont longtemps été notées. En 2012, la star de « New Girl » a dit à David Letterman que ses amis prendraient l’interprète de « Firework » pour elle avant même que Perry ne soit célèbre. « Des amis m’appelaient et disaient : ‘Tu sais, je t’ai vu dans ce restaurant hier soir. Je t’ai fait signe. Tu as juste cligné des yeux et m’a regardé comme si j’étais un étranger' », a déclaré Deschanel. « Il s’est avéré que tout n’était que Katy Perry. »

Emma Corrin et Jodie Foster

Getty Images

Les fans de « The Crown » de Netflix ont fait l’éloge du casting parfait d’Emma Corrin en tant que princesse Diana dans la quatrième saison de la série. Mais l’acteur a aussi fait des comparaisons avec un autre visage célèbre : celui de Jodie Foster.

« On a dit à ma mère qu’elle ressemblait à Diana. Elle a souvent été prise pour elle tout au long de sa vie, ce qui est un lien vraiment étrange », a déclaré Corrin au Hollywood Reporter en 2019. « Mais je n’ai jamais eu ça. Je deviens jeune. Jodie Foster. »

Victoria Pedretti et Hilary Duff

Getty Images

L’une des stars de « You » de Netflix a un sosie dont les rêves sont faits : Hilary Duff.

L’ajout de la saison deux Victoria Pedretti (Love Quinn) et l’alun de « Lizzie McGuire » partagent des traits du visage similaires, ce qui est particulièrement évident lorsqu’ils sourient.

Kiernan Shipka et McKenna Grace

Netflix

La première fois que nous avons repéré l’enfant star McKenna Grace, nous avons immédiatement été frappés par sa ressemblance avec Kiernan Shipka pendant ses jours « Mad Men » en tant que Sally Draper. Il est donc parfaitement logique que l’actrice de 12 ans, qui a accumulé des crédits dans « Fuller House », « Moi, Tonya » et d’autres projets reconnaissables, ait été choisie pour incarner la jeune fille de Shipka dans le redémarrage de « Sabrina, la sorcière adolescente » de Netflix. .

Rachel Bilson et Kaia Gerber

Getty Images

Nous savions déjà que Kaia Gerber ressemblait à sa mère mannequin, Cindy Crawford, mais lorsque nous avons repéré Gerber dans le numéro 2017 de People’s Most Beautiful, cela nous a rappelé une autre beauté brune : Rachel Bilson.

Rob Lowe et Ian Somerhalder

Getty/EPA

Avec leurs yeux bleu vif et leurs cheveux noirs ébouriffés, les acteurs ont l’air d’être apparentés.

Sarah Hyland et Mila Kunis

Getty/AP

L’actrice de « Modern Family » a déclaré à InStyle qu’elle avait rencontré Kunis lors d’une fête en 2010. « Elle est venue me voir et m’a dit qu’elle m’appelait aussi tout le temps », a déclaré Hyland. « Elle a dit que parfois elle prétendait être moi parce que cela la faisait se sentir jeune. J’ai demandé si je pouvais prétendre être elle la prochaine fois que quelqu’un me demanderait si j’étais elle, et elle a dit d’accord. »

Stephen Colbert et Bob Saget

Getty

L’animateur de « Late Show » et la star de « Fuller House » ont un look similaire à lunettes.

Helen Mirren et Jennifer Lawrence

Archives Getty/Ronald Grant

Lorsque Lawrence a visité « The Daily Show » en 2013, Jon Stewart n’a pas tardé à remarquer la ressemblance que partage l’oscarisé de 26 ans avec un jeune Mirren.

Selma Blair et Kris Jenner

Nous n’avions pas remarqué la ressemblance jusqu’à ce que Blair soit choisi comme Jenner dans la mini-série « American Crime Story: The People v. OJ Simpson ».

Amber Heard et Scarlett Johansson

PA

Avec des coiffes blondes similaires et des moues sensuelles, les acteurs sont presque identiques.

Natalie Portman et Keira Knightley

Getty

En 2014, Knightley a déclaré à Graham Norton qu’elle était souvent confuse pour Portman et, par conséquent, qu’elle était fréquemment « poursuivie dans les aéroports ». Elle a ajouté : « Je suis vraiment désolée pour elle, car elle doit être souvent poursuivie parce que c’est arrivé cinq fois où quelqu’un a dit : ‘Natalie ! Natalie ! Natalie !’ Et je signerai et prendrai une photo en tant que Natalie. » Knightley a même joué le double de Portman dans « Star Wars Episode I: The Phantom Menace ».

Lily Collins et Jennifer Connelly

Getty/.

Les deux brunes, qui ont des sourcils tout aussi frappants, ont même joué la mère et la fille dans « Stuck in Love » de 2013.

Margot Robbie et Jaime Pressly

Getty

L’actrice de « Once Upon a Time in Hollywood » et la star de « My Name Is Earl » ont pratiquement les mêmes traits du visage.

Dax Shepard et Zach Braff

Getty/AP

La star de « Scrubs » a déclaré qu’il était souvent confondu avec le mari de Kristen Bell.

Edie Falco et Ellen DeGeneres

PA

« Chaque fois que je vois Ellen, nous échangeons des histoires sur la façon dont nous nous confondons », a déclaré Falco à People en 2010.

Minka Kelly et Leighton Meester

Getty/AP

L’actrice de « Friday Night Lights » et la star de « Gossip Girl » sont pratiquement jumelles. Ils ont même partagé un dortoir universitaire dans le thriller de 2011 « The Roommate ».

Angelina Jolie et Megan Fox

Getty/EPA

Fox a abordé les comparaisons en 2009, disant à E! News, « Je suis flatté ! Mais je ne sais pas pourquoi les gens aiment nous comparer. » Elle a ajouté : « Je pense que c’est un manque de créativité de la part des médias. »