Doom Patrol: La production de la saison 3 a commencé

« Patrouille du destin”A commencé la production de sa troisième saison, préparant son arrivée sur la plateforme de HBO Max. L’équipe de tournage a partagé une photo via Instagram dans lequel ils présentent les préparatifs pour commencer le tournage de ces nouveaux épisodes dans les mésaventures des personnages chaotiques de DC Comics.

Bien entendu, la production doit désormais s’assurer que les protocoles de santé et de sécurité nécessaires sont en ordre face à la pandémie de Covid-19. À travers divers hashtags, la publication nomme le coordinateur des cascades, le directeur de la deuxième unité et l’équipe des cascades.

«Sommes-nous sur le point de sortir l’album le plus incroyable sur le plan social? Non. Nous avons essayé et aucun de nous ne peut chanter un démon, alors devinez qui va filmer sa troisième saison de « Patrouille du destin« Dit le message dans la publication.

Le renouvellement de la série aurait été révélé lors du deuxième segment de l’événement macro virtuel « DC Fandome», Confirmant aux fans que cette production ne ferait plus partie de la bibliothèque de contenu de Univers DC afin que, comme ses compagnons, elle atteigne un plus grand nombre de personnes grâce à HBO Max.

Le gestionnaire de contenu de la plateforme, Sara Aubrey, partagerait ses impressions sur cette nouvelle extension dans le catalogue de la série de services de streaming: « Patrouille du destin j’arrive à HBO Max avec une base de fans profonde et passionnée et a été élevée au sommet comme l’une des productions originales les plus vues sur la plate-forme. «

La série s’intègre bien dans notre portefeuille et nous sommes ravis de donner le feu vert à la troisième saison pour continuer ce style distinctif de narration qui résonne bien avec les critiques et les fans.

Jeremy sculpteur, producteur exécutif de la série, notera sa gratitude envers l’équipe de tournage et les membres de la distribution pour avoir continué l’histoire. La deuxième saison se serait soudainement terminée dans son neuvième épisode sans l’opportunité de filmer la fin de la saison en raison de l’irruption de la pandémie, donc la troisième saison commencerait à fermer ce dernier cliffhanger.